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Para amenizar altitude: o planejamento do São Paulo até a estreia na Sul-Americana

Tricolor viaja para Lima depois do treinamento e só então se deslocará para Cusco, local da partida contra o Ayacucho, a 3.300 metros acima do nível do mar...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 19:12
O São Paulo montou a sua logística para a partida contra o Ayacucho, nesta quinta-feira (07), às 21h30, no Peru, pela estreia da Copa Sul-Americana. A fim de amenizar a altitude de 3.300 metros, a delegação do Tricolor terá um planejamento. Nesta quarta-feira, após o treinamento no CT da Barra Funda, os jogadores relacionados viajam na sequência para Lima. Na capital peruana, a delegação ficará concentrada e passará a noite.
Sendo assim, o São Paulo deve chegar a Cusco somente horas antes do duelo contra os peruanos. A ideia do técnico Rogério Ceni é poupar os titulares da viagem desgastante para tê-los em plenas condições para a partida contra o Athletico-PR, no domingo, na estreia do Brasileirão. Apesar da grave situação política que o Peru se encontra, com protestos nas ruas, que inclusive cancelaram o jogo do Flamengo contra o Sporting Cristal, o duelo do São Paulo contra o Ayacucho deve acontecer, pois somente Lima está com toque de recolher.
Crédito: SãoPaulomontousualogísticaparaoduelocontraoAyacucho(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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