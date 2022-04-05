Para amenizar altitude: o planejamento do São Paulo até a estreia na Sul-Americana

O São Paulo montou a sua logística para a partida contra o Ayacucho, nesta quinta-feira (07), às 21h30, no Peru, pela estreia da Copa Sul-Americana. A fim de amenizar a altitude de 3.300 metros, a delegação do Tricolor terá um planejamento. Nesta quarta-feira, após o treinamento no CT da Barra Funda, os jogadores relacionados viajam na sequência para Lima. Na capital peruana, a delegação ficará concentrada e passará a noite.

Sendo assim, o São Paulo deve chegar a Cusco somente horas antes do duelo contra os peruanos. A ideia do técnico Rogério Ceni é poupar os titulares da viagem desgastante para tê-los em plenas condições para a partida contra o Athletico-PR, no domingo, na estreia do Brasileirão. Apesar da grave situação política que o Peru se encontra, com protestos nas ruas, que inclusive cancelaram o jogo do Flamengo contra o Sporting Cristal, o duelo do São Paulo contra o Ayacucho deve acontecer, pois somente Lima está com toque de recolher.