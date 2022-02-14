Para a próxima rodada do Gauchão, Grêmio pode ter dois desfalques por lesão

O time do Grêmio que entrará em campo na próxima quarta-feira (16) pelo Campeonato Gaúcho, diante do União Frederiquense, pode ter pelo menos duas mudanças forçadas a serem feitas por conta do meio-campista Benítez e do atacante Ferreira.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramAmbos reclamaram de problemas musculares depois do empate em 1 a 1 com o Juventude e estão sob olhar atento do Departamento Médico do tricolor que fará novas avaliações.

Por outro lado, existem pelo menos três jogadores que possuem a expectativa de retornarem a lista de opções válidas a serem escaladas no Gauchão, casos do zagueiro Heitor, do meio-campista Campaz e do atacantes Elias Manoel.

Enquanto o primeiro reclamou de dores no joelho e pode voltar a fazer atividades de impacto nesta semana, os dois outros atletas se recuperaram dos quadros de Covid-19 e estão aptos a serem reintegrados.

Será a primeira partida da equipe após a demissão do técnico Vágner Mancini, comandante da equipe desde outubro do ano passado e que esteve na direção gremista por 18 partidas. O saldo foi de 18 jogos com nove vitórias, três empates e seis reveses.