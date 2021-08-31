Para a próxima rodada da Série B, Vitória tem problema na lateral

Crédito: Raul Prata será desfalque por contusão na coxa direita (Divulgação/Vitória

O próximo jogo do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro será apenas no sábado (4) onde viaja até a cidade de Ponta Grossa para enfrentar o Operário em rara folga no calendário.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEntretanto, a folga em nada vai alterar o panorama da equipe com relação aos dois desfalques já confirmados e que farão o técnico Wagner Lopes ter de estudar opções para a ocupação da lateral-esquerda.

Roberto tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo do Leão da Barra onde o time ficou no empate em 1 a 1 contra o Náutico em Recife. Já no caso do substituto imediato do posto, Raul Prata, o problema é uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda diagnosticada por exames no início desta semana.

O problema de Raul foi sentido antes mesmo da delegação viajar de Salvador para a rodada anterior da Série B. Com isso, o atleta permaneceu na capital baiana e foi submetido a avaliação médica que constatou o problema.