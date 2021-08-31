AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Para a próxima rodada da Série B, Vitória tem problema na lateral

Por conta de suspensão pelo terceiro amarelo e lesão diagnosticada, Roberto e Raul Prata estão fora de combate...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 14:15
Crédito: Raul Prata será desfalque por contusão na coxa direita (Divulgação/Vitória
O próximo jogo do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro será apenas no sábado (4) onde viaja até a cidade de Ponta Grossa para enfrentar o Operário em rara folga no calendário.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEntretanto, a folga em nada vai alterar o panorama da equipe com relação aos dois desfalques já confirmados e que farão o técnico Wagner Lopes ter de estudar opções para a ocupação da lateral-esquerda.
Roberto tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo do Leão da Barra onde o time ficou no empate em 1 a 1 contra o Náutico em Recife. Já no caso do substituto imediato do posto, Raul Prata, o problema é uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda diagnosticada por exames no início desta semana.
O problema de Raul foi sentido antes mesmo da delegação viajar de Salvador para a rodada anterior da Série B. Com isso, o atleta permaneceu na capital baiana e foi submetido a avaliação médica que constatou o problema.
Agora, a oportunidade parece se oferecer para um jovem formado na categoria de base do Vitória, Elivelton, de apenas 21 anos de idade. O jogador, inclusive, participou do treino contra o Sub-23 do clube atuando no quadro considerado como principal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo Lula abre caminho para expulsão de suposto espião russo
Imagem de destaque
Trump diz que cessar-fogo 'acabou' após troca de ataques entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Como a 'dolarização' do Rio expulsa moradores dos bairros mais cobiçados por turistas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados