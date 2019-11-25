Para a CBF, Flamengo é hexacampeão do Campeonato Brasileiro

Jogadores do Flamengo em trio elétrico comemoraram a Taça Libertadores em meio a multidão neste domingo, quando título do Brasileirão foi confirmado Crédito: Bárbara Dias/Agência Estado

A conquista do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo neste domingo (24) reacendeu o debate sobre quem é o detentor de outro troféu nacional, o de 1987. Em resposta ao portal Uol, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deixou bem claro que considera o Flamengo hexacampeão do Brasileiro, apesar do clube se considerar heptacampeão. A entidade máxima do futebol nacional declarou que respeita a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A questão extrapola o entendimento da CBF. Após longa discussão judicial, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o Sport Club do Recife é o único Campeão Brasileiro de 1987, ao contrário do que chegou a propor a CBF, em 2011, que considerava os dois clubes campeões daquele ano. Assim, em respeito à decisão do Poder Judiciário e do ponto de vista legal, não há alternativa à CBF senão reconhecer o Clube de Regatas do Flamengo como hexacampeão brasileiro", declarou a CBF ao Uol.