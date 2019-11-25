Para a CBF, Flamengo é hexacampeão do Campeonato Brasileiro

A conquista do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo neste domingo (24) reacendeu o debate sobre quem é o detentor de outro troféu nacional, o de 1987. Em resposta ao portal Uol, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deixou bem claro que considera o Flamengo hexacampeão do Brasileiro, apesar do clube se considerar heptacampeão. A entidade máxima do futebol nacional declarou que respeita a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
"A questão extrapola o entendimento da CBF. Após longa discussão judicial, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o Sport Club do Recife é o único Campeão Brasileiro de 1987, ao contrário do que chegou a propor a CBF, em 2011, que considerava os dois clubes campeões daquele ano. Assim, em respeito à decisão do Poder Judiciário e do ponto de vista legal, não há alternativa à CBF senão reconhecer o Clube de Regatas do Flamengo como hexacampeão brasileiro", declarou a CBF ao Uol.
Na lista de títulos do Flamengo divulgada pelo site da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no domingo, o clube conta com sete troféus, mas o de 1987 é chamado de "Copa União", enquanto ou outros seis, inclusive os anteriores, de "Brasileiro", respeitando a decisão judicial. O Flamengo, no entanto, ainda reivindica o reconhecimento da Copa União como torneio nacional.