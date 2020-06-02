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futebol

Paquetá recusa proposta de clube italiano, segundo jornal

Meia não correspondeu às expectativas e pode deixar o Milan na janela de transferências. Jogador recusou proposta da Fiorentina, segundo o "Tuttosport"...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 21:54

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 21:54

Crédito: Miguel Medina / AFP
O meia Lucas Paquetá, do Milan, pode deixar o clube italiano na próxima janela de transferências. Sem muita espaço no Rossonero e dado até como "fracasso" pela mídia do País da Bota, o brasileiro vê a possibilidade de mudança de ares como benéfica para este momento da carreira.
E segundo o jornal "Tuttosport", o camisa 39 rejeitou uma proposta da Fiorentina, que era um dos clubes interessados no jogador. A publicação informa que o brasileiro espera uma proposta de outro clube e que o Benfica ou o Valencia estão entre os favoritos.
Paquetá se destacou no Flamengo, clube onde foi revelado, e foi vendido ao Milan em 2018. No entanto, o atleta só chegou ao San Siro em janeiro de 2019. O clube italiano pagou 35 milhões de euros pelo meia (R$ 150 milhões na cotação da época).E MAIS:O dia do mercado: Ingleses de olho em Coutinho, possível troca entre Juventus e Chelsea e o destino de AubameyangMundo do esporte faz coro antirracismo após morte de George Floyd nos EUA. Veja!Em jogo de seis gols, RB Leipzig vence o Colônia fora de casaGabriel Jesus também se manifesta contra o racismo pela internetAlvo de racismo no início do ano, Marega se manifesta a favor de movimentos antirracistas E MAIS:

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