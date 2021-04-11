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Paquetá marca pelo terceiro jogo seguido, ataca novamente de garçom, e Lyon volta a vencer na Ligue 1

Assim como na última partida pela Copa da França, brasileiro balança as redes e da assistência na vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Angers
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Publicado em 11 de Abril de 2021 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 18:22
Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
O momento de Lucas Paquetá com a camisa do Lyon é especial. Neste domingo (11/04), o brasileiro marcou um dos gols da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Angers, chegando ao terceiro jogo seguido balançando as redes. Esse foi o sétimo gol do meia em 27 partidas com a camisa do Lyon. Além disso, novamente serviu de garçom para Memphis Depay marcar, como havia acontecido última partida da equipe, pela Copa da França.
Veja a tabela do FrancêsA equipe interrompeu uma sequência de três jogos sem vitória na Ligue 1. Com o resultado, o Lyon chegou aos 64 pontos, ocupando a quarta colocação na tabela.
A vitória do Lyon foi encaminhada ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, a dupla Paquetá-Depay começou a entrar em ação. Após o brasileiro finalizar na trave, o holandês abriu o placar. Aos 41, Paquetá balançou as redes. Já no final da segunda etapa, aos 38, o meia achou novamente o atacante, marcou seu segundo gol e deu números finais à partida.
Paquetá falou sobre o seu momento e o resultado conquistado pelo Lyon.
- Sem dúvidas é um momento especial que estou vivendo. Fico muito feliz por mais esse gol e pela assistência, mas sem dúvida o mais importante foi a vitória que conquistamos. No meio da semana conquistamos a classificação na Copa da França, mas precisávamos retomar o caminho das vitórias na Ligue 1. Estou muito feliz aqui, nossa equipe é muito qualificada e agora é seguir trabalhando para que as vitórias sigam acontecendo - afirmou.
O Lyon volta a campo no próximo domingo (18/04), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Nantes, fora de casa.

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