futebol

Paquetá marca, mas Lyon perde para o Montpellier pelo Francês

Meia brasileiro ex-Flamengo empata a partida para o Lyon, mas vê Montpellier sair vencedor do confronto...
LanceNet

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 18:57

Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
Neste sábado, o Lyon recebeu o Montpellier em sua casa, o Groupama Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. Os visitantes levaram a melhor, vencendo por 2 a 1 com gols de Teji Savanier e Sepe Elye Wahi, com o Lyon marcando ainda com Lucas Paquetá.
Veja a tabela do FrancêsO PRIMEIROEm uma jogada bem construída, o Montpellier criou uma jogada perigosa, e foi em um cruzamento venenoso do atacante Andy Delort, que o meia Teji Savanier acertou uma cabeçada fulminante para dentro das redes do Lyon, abrindo o placar na partida.
PAQUETÁ EMPATAO Lyon fez a criação da jogada desde o seu goleiro, e a troca de passes foi caminhando até chegar em um cruzamento na cabeça de Aouar. O goleiro Jonas Omlin espalmou, mas Lucas Paquetá estava atento para marcar no rebote.
MONTPELLIER NA FRENTEEm cobrança de falta, Teji Savanier, autor do primeiro gol, colocou a bola na área para o Montpellier, e a bagunça aconteceu. O goleiro do Lyon, Anthony Lopes, espalmou a pelota, mas ela sobrou para Sepe Elye Wahi marcar o segundo de sua equipe.
TENTATIVASO Lyon partiu para o tudo ou nada, principalmente na reta final da partida. Com o resultado negativo, atacantes buscavam finalizações, dribles e passes, mas falhavam na maioria das vezes, com o Montpellier sendo efetivo do âmbito defensivo.
SEQUÊNCIA​O Lyon entra em campo novamente nesta sexta-feira, quando enfrenta, às 17h (de Brasília), o Stade Brestois pela Ligue 1. O Montpellier também entra em campo pelo Campeonato Francês, mas apenas às 9h (de Brasília) do próximo domingo, quando enfrenta o Stade Rennais.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

