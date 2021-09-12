futebol

Paquetá marca, e Lyon vence o Strasbourg em casa pelo Campeonato Francês

Com gols marcados por Moussa Dembelé, Jason Denayer e Lucas Paquetá, Lyon venceu o Strasbourg por 3 a 1 na Ligue 1...
12 set 2021 às 17:41

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 17:41

Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
Neste domingo, o Lyon conquistou a sua segunda vitória neste Campeonato Francês ao bater o Strasbourg por 3 a 1. Em confronto da quinta rodada da competição, a equipe da casa marcou com Moussa Dembelé, Jason Denayer e Lucas Paquetá para vencer, enquanto os visitante diminuíram com Diallo.Veja a tabela do FrancêsPRIMEIRO TEMPOJá no início da partida deste domingo, o Lyon conseguiu marcar para sair na frente do placar. Aos oito minutos de jogo, a equipe da casa criou uma jogada e, após assistência de Bruno Guimarães, o atacante Moussa Dembelé marcou o primeiro gol.
A primeira etapa do confronto não foi de muitos chutes para as duas equipes, e o único que chegou ao gol foi o de Moussa Dembelé. O Strasbourg não conseguiu gerar muito perigo para a equipe do Lyon, e não marcou em nenhum momento.
SEGUNDO TEMPO​Após um primeiro tempo de poucas oportunidades, o Lyon conseguiu aumentar a sua vantagem na segunda etapa. Aos 19 minutos da parte final, o zagueiro Jason Denayer marcou o gol do 2 a 0 com assistência de Xherdan Shaqiri.
Perto do fim do confronto, o Lyon conseguiu fechar a conta, e marcou mais um gol para concluir o resultado. Lucas Paquetá, que entrou no segundo tempo, marcou o terceiro do time da casa. O Strasbourg ainda diminuiu nos acréscimos em cobrança de pênalti de Diallo.
SEQUÊNCIAO Lyon enfrenta o Rangers às 16h (de Brasília) desta quinta-feira pela Liga Europa. O Strasbourg, por sua vez enfrenta o Metz às 16h (de Brasília) da próxima sexta-feira pela Ligue 1.

