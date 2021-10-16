Paquetá entra no segundo tempo, Lyon vence o Monaco e se reabilita no Campeonato Francês

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Após dois empates seguidos, o Lyon venceu e se recuperou no Campeonato Francês. Neste sábado, em casa, o OL derrotou o Monaco por 2 a 0, com gols de Ekambi, de pênalti, e Denayer, ambos na reta final do jogo. A partida foi válida pela décima rodada da Ligue 1. CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS

Do lado do time da casa, o meia Bruno Guimarães foi titular e jogou os 90 minutos. Já o meia Lucas Paquetá, que atuou pela Seleção Brasileira na última quinta-feira, em Manaus, entrou na etapa complementar, aos 22. O lateral-esquerdo Henrique e o volante Thiago Mendes não saíram do banco.

Pelo Monaco, os dois brasileiros foram titulares: o lateral-esquerdo Caio Henrique o volante Jean Lucas, que foi substituído aos 37 da etapa complementar, pouco depois de receber cartão amarelo.

Panorama da competição

Com o triunfo, o Lyon agora é o quinto colocado, com 16 pontos, enquanto o Monaco, que foi ultrapassado pelo próprio OL, é o sétimo, com 14. Os quatro primeiros são PSG (27), Lens (18), Nice (16) e Angers. O segundo tem 9 jogos, enquanto o terceiro soma 8. O sexto é o Olympique de Marselha, com 14 pontos em oito partidas.