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Paquetá entra no segundo tempo, Lyon vence o Monaco e se reabilita no Campeonato Francês

Meia entrou na reta final da partida por ter jogado pela Seleção na última quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 18:05

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 18:05

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP
Após dois empates seguidos, o Lyon venceu e se recuperou no Campeonato Francês. Neste sábado, em casa, o OL derrotou o Monaco por 2 a 0, com gols de Ekambi, de pênalti, e Denayer, ambos na reta final do jogo. A partida foi válida pela décima rodada da Ligue 1. CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Do lado do time da casa, o meia Bruno Guimarães foi titular e jogou os 90 minutos. Já o meia Lucas Paquetá, que atuou pela Seleção Brasileira na última quinta-feira, em Manaus, entrou na etapa complementar, aos 22. O lateral-esquerdo Henrique e o volante Thiago Mendes não saíram do banco.
Pelo Monaco, os dois brasileiros foram titulares: o lateral-esquerdo Caio Henrique o volante Jean Lucas, que foi substituído aos 37 da etapa complementar, pouco depois de receber cartão amarelo.
Panorama da competição
Com o triunfo, o Lyon agora é o quinto colocado, com 16 pontos, enquanto o Monaco, que foi ultrapassado pelo próprio OL, é o sétimo, com 14. Os quatro primeiros são PSG (27), Lens (18), Nice (16) e Angers. O segundo tem 9 jogos, enquanto o terceiro soma 8. O sexto é o Olympique de Marselha, com 14 pontos em oito partidas.
Na próxima rodada, o Lyon visita o Nice, no domingo que vem, dia 24, às 8h. Já o Monaco recebe o Montpellier no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 12h. Na próxima quinta-feira, o OL visita o Sparta Praga pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. No mesmo dia e pela mesma competição, o Time do Principado joga com o PSV, na Holanda. Os dois jogos serão às 16h.

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