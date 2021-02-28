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futebol

Paquetá é expulso, e Lyon fica no empate com o Marseille pelo Francês

Meia brasileiro é expulso após cometer pênalti e pisar no pé de adversário, e sua equipe empate em 1 a 1 com Marseille...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 18:58
Crédito: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
Neste domingo, o Olympique de Marseille recebeu o Lyon em sua casa, o Orange Velodrome. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês, terminou com o empate por 1 a 1, com o time da casa marcando com Milik, enquanto os visitantes tiveram Paquetá expulso e Toko Ekambi como goleador.
Veja a tabela do FrancêsGRANDE JOGADA​O Lyon começou a criar uma jogada desde a sua trave e, com uma boa troca de passes, a bola chegou ao ataque. No lado direito, a criação partiu para dentro da área, e um toque de calcanhar de Lucas Paquetá encontrou Toko Ekambi para marcar.
PÊNALTI​Ainda na primeira etapa, foi concedido um pênalti ao Olympique de Marseille. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para um chute da equipe da casa, e Lucas Paquetá impediu a passagem da finalização com a mão. Na cobrança, Milik colocou para dentro da rede.
EXPULSÃO​Aos 24 minutos da segunda etapa, Lucas Paquetá, já amarelado, efetuou uma falta em Payet. O pisão no pé do jogador do Olympique de Marseille gerou o segundo amarelo para o brasileiro, que foi expulso logo em seguida. O jogador reclamou de seu primeiro cartão, mas o árbitro manteve a decisão.
GOL ANULADOPerto do final da partida, o Lyon teve poucos segundos de alegria. Em jogada criada pela esquerda, Rayan Cherki acertou um passe em profundidade para Depay. O holandês recebeu e marcou, mas o impedimento foi marcado, com o gol sendo anulado pelo VAR.
SEQUÊNCIAO Olympique de Marseille enfrenta, às 17h (de Brasília) desta quarta-feira, o Lille. O Lyon, por sua vez, enfrenta o Stade Rennais também na quarta-feira, mas às 15h (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 28ª rodada do Campeonato Francês.
Outros resultados da rodada:​Stade Rennais 1 x 2 NiceBordeaux 1 x 2 MetzDijon 0 x 4 PSGMonaco 2 x 0 BrestNimes 1 x 1 Nantes​Angers 2 x 2 LensReims 0 x 0 MontpellierLorient 2 x 1 Saint-ÉtienneLille 1 x 1 Strasbourg

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