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Paquetá e Bruno Guimarães não se destacam e Lyon sofre dura derrota no Campeonato Francês

Brasileiros não apareceram nas principais chances criadas pelo Lyon e equipe sofreu larga derrota com amplo domínio do Angers em toda a segunda etapa...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 09:49

LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 09:49
Crédito: Angers conquistaram boa vitória sobre o Lyon (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
O Lyon esteve irreconhecível na segunda rodada da Ligue 1 e sofreu uma dura derrota para o Angers, fora de casa, por 3 a 0. Na primeira etapa, apesar do equilíbrio, o time mandante saiu na frente. Na segunda etapa, a equipe de Paquetá e Bruno Guimarães se atrapalhou, marcou gol contra, sofreu uma expulsão e não conseguiu se encontrar na partida.INÍCIO EQUILIBRADOLogo aos quatro minutos da primeira etapa, o Angers chegou com perigo em bola parada em que Ismael Traoré finalizou à queima-roupa de Anthony Lopes para boa defesa do goleiro do Lyon. A equipe de Peter Bosz respondeu aos 12 com Dembélé aproveitando cruzamento da direita e chutando de voleio para ótima intervenção de Bernardoni.
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SURPRESA NA FRANÇAAos 19, o Angers fez valer o fator casa e Cabot fez jogada pelo lado direito, cruzou, contou com a falha do goleiro do Lyon e Boufal, quase sem ângulo, anotou o primeiro gol do jogo. Aos 30, Cho recebeu um cruzamento, desta vez do lado esquerdo, dominou a bola e finalizou obrigando Lopes a fazer ótima defesa.
SÓ DEU ANGERSO Lyon iniciou a segunda etapa atrapalhado e aos oito minutos, Marcelo atrasou uma bola para Anthony Lopes, mas marcou um gol contra. Aos 20, os visitantes perderam Cornet por uma expulsão. O Angers aproveitou a superioridade e o espaço aos 31 minutos para ampliar o marcador com Ounahi infiltrando na área adversária e finalizando no cantinho.

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