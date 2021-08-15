Paquetá e Bruno Guimarães não se destacam e Lyon sofre dura derrota no Campeonato Francês

Crédito: Angers conquistaram boa vitória sobre o Lyon (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

O Lyon esteve irreconhecível na segunda rodada da Ligue 1 e sofreu uma dura derrota para o Angers, fora de casa, por 3 a 0. Na primeira etapa, apesar do equilíbrio, o time mandante saiu na frente. Na segunda etapa, a equipe de Paquetá e Bruno Guimarães se atrapalhou, marcou gol contra, sofreu uma expulsão e não conseguiu se encontrar na partida.INÍCIO EQUILIBRADOLogo aos quatro minutos da primeira etapa, o Angers chegou com perigo em bola parada em que Ismael Traoré finalizou à queima-roupa de Anthony Lopes para boa defesa do goleiro do Lyon. A equipe de Peter Bosz respondeu aos 12 com Dembélé aproveitando cruzamento da direita e chutando de voleio para ótima intervenção de Bernardoni.

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SURPRESA NA FRANÇAAos 19, o Angers fez valer o fator casa e Cabot fez jogada pelo lado direito, cruzou, contou com a falha do goleiro do Lyon e Boufal, quase sem ângulo, anotou o primeiro gol do jogo. Aos 30, Cho recebeu um cruzamento, desta vez do lado esquerdo, dominou a bola e finalizou obrigando Lopes a fazer ótima defesa.