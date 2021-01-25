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futebol

Papu Gómez será anunciado como novo reforço do Sevilla

Meio-campo argentino foi destaque da Atalanta mas, após problemas internos, pediu para sair da equipe italiana...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:46

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 18:46
Crédito: Divulgação / Site oficial da Atalanta
Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, do The Guardian, o meia Papu Gomez, destaque da Atalanta, será o novo reforço do Sevilla para a temporada. O jogador argentino passava por problemas internos na Itália, e a sua saída estava sendo ventilada nesta janela.
Veja a tabela do EspanholSem valores anunciados até o momento, Fabrizio Romano garante que o jogador viajará amanhã para a Espanha. Anteriormente, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que a Atalanta desejava receber ao menos 10 milhões de euros (R$ 66,8 milhões) pelo jogador.
Alejandro 'Papu' Gómez está na Atalanta desde 2014, e foi um dos destaques na campanha que levou o time até as quartas de final da última Champions League. Pelo clube italiano, o jogador já atuou em 252 partidas, marcando 59 gols.
O Sevilla hoje ocupa a quarta colocação do Campeonato Espanhol, e enfrenta o Valencia pela Copa do Rei na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília). A Atalanta, por sua vez, ocupa a quinta colocação do Campeonato Italiano, e enfrenta a Lazio pela Coppa Italia também na próxima quarta-feira, mas às 13:45 (de Brasília).

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