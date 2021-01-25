Papu Gómez será anunciado como novo reforço do Sevilla

Crédito: Divulgação / Site oficial da Atalanta

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, do The Guardian, o meia Papu Gomez, destaque da Atalanta, será o novo reforço do Sevilla para a temporada. O jogador argentino passava por problemas internos na Itália, e a sua saída estava sendo ventilada nesta janela.

Veja a tabela do EspanholSem valores anunciados até o momento, Fabrizio Romano garante que o jogador viajará amanhã para a Espanha. Anteriormente, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que a Atalanta desejava receber ao menos 10 milhões de euros (R$ 66,8 milhões) pelo jogador.

Alejandro 'Papu' Gómez está na Atalanta desde 2014, e foi um dos destaques na campanha que levou o time até as quartas de final da última Champions League. Pelo clube italiano, o jogador já atuou em 252 partidas, marcando 59 gols.