Papu Gómez não é relacionado por Gasperini e será vendido em janeiro

Crédito: Vincenzo Pinto/AFP

Destaque da equipe, Papu Gómez não deve mais jogar pela Atalanta. O argentino ficou de fora da convocatória para a partida contra a Roma pelo Campeonato Italiano e será negociado em janeiro, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOEm comunicado oficial, a Atalanta admitiu que a decisão de deixar Gómez de fora foi tomada após "acordo entre o treinador e a direção".