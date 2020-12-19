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futebol

Papu Gómez não é relacionado por Gasperini e será vendido em janeiro

Jogador argentino teve problemas com o treinador da Atalanta e
ficou de fora para a partida contra a Roma pelo Campeonato Italiano...

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 15:24
Crédito: Vincenzo Pinto/AFP
Destaque da equipe, Papu Gómez não deve mais jogar pela Atalanta. O argentino ficou de fora da convocatória para a partida contra a Roma pelo Campeonato Italiano e será negociado em janeiro, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOEm comunicado oficial, a Atalanta admitiu que a decisão de deixar Gómez de fora foi tomada após "acordo entre o treinador e a direção".
Na partida contra o Midtjylland, o meio-campista argentino discutiu com Gasperini no vestiário e ambos foram separados por outros jogadores. Desde então, a situação ficou feia e Gómez não tem sido titular nos jogos.

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