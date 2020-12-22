Papu Gómez não é relacionado para mais uma partida da Atalanta

Pelo segundo jogo seguido, Papu Gómez não é relacionado por Gasperini. Após discussão entre os dois, o clima esquentou e o argentino não deve mais atuar com a camisa da Atalanta.

Na última rodada, em partida contra a Roma, o argentino já havia ficado de fora dos relacionados por opção técnica em acordo com a direção. A briga entre os dois ocorreu na partida contra o Midtjylland pela Liga dos Campeões. Na oportunidade, Gasperini e Gómez foram separados por outros jogadores. Depois disso, o argentino atuou contra Ajax, Fiorentina e Juventus, mas começou no banco de reservas em todos os jogos.