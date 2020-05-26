Papu Gómez, estrela da Atalanta, relembra frustração por não ter ido para o Atlético de Madrid de Simeone

Papu Gómez, estrela do time do Atalanta na atual temporada, revelou que quase acertou uma ida para o Atlético de Madrid em 2013, em entrevista ao programa “Smoke Free”. No entanto, o argentino até então jogador do Catania se frustrou pela negociação não ter dado certo por uma diferença de apenas quatro milhões de euros (R$ 23 milhões, na cotação atual).

- Estava na Argentina com Simeone e um dia fomos almoçar. Disse que quando voltasse para a pré-temporada, me pediria como reforço no Atlético. O Catania pediu 10 milhões de euros (R$ 59 milhões, na cotação atual) e o Atlético ofereceu seis milhões de euros (R$ 35 milhões, na cotação atual). Não me venderam e eu queria morrer.

Aos 32 anos, o meio-campista está em seu melhor momento na carreira na Atalanta que é a sensação do futebol europeu. Além de estar em 4º lugar no Campeonato Italiano com o melhor ataque da competição, o time está nas quartas de final da Liga dos Campeões de maneira inédita. Em 33 jogos já são sete gols e 12 assistências.E MAIS:Jornal relembra quase acerto entre Real Madrid e LewandowskiJunior Firpo só deve pensar no seu futuro após fim da temporadaInter se preocupa com Lautaro na volta do Campeonato ItalianoMessi não deve exercer cláusula de saída e continua no Barcelona E MAIS: