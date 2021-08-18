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Papu Gómez e Gasperini desenterram briga na Atalanta que chegou próxima de agressão física

Meio-campista do Sevilla deu sua versão sobre saída da Atalanta acusando ex-treinador e presidente do clube italiano. Gasperini responde argentino em coletiva...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 11:43

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 11:43
Crédito: Papu Gómez e Gasperini quase chegaram às vias de fato em briga no vestiário da Atalanta (Vincenzo Pinto/AFP
Papu Gómez, meio-campista do Sevilla, desenterrou sua polêmica saída da Atalanta em entrevista ao jornal "La Nación". Segundo o argentino, no intervalo de uma partida da Champions League, Gasperini, técnico da equipe italiana, tentou agredí-lo fisicamente.- Eu desobedeci ums instrução tática. Faltavam 10 minutos para o fim do primeiro tempo e ele me pediu para jogar na direita, mas eu estava fazendo um bom jogo pelo lado esquerdo. E disse a ele que não. Sabia que ele iria me tirar no intervalo, mas no vestiário os limites foram ultrapassados e ele tentou me agredir fisicamente.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Além deste episódio, Papu Gómez revelou que a principal causa de sua saída foi não encontrar apoio do clube em que vestiu a camisa por sete temporadas. O atleta afirmou que buscava apenas um pedido de desculpas do ex-treinador.
- Uma agressão física é intolerável. Pedi uma reunião com o presidente do clube, Antonio Percassi, e disse que não teria problemas em continuar (na Atalanta), mas que necessitava de uma desculpa de Gasperini. E disse que entendia que um mandatário não poderia aceitar que um técnico tentasse agredir um atleta. Não recebi nenhuma desculpa e após alguns dias comuniquei que não queria seguir na Atalanta.
Nesta quarta-feira, Gasperini concedeu uma entrevista coletiva e deu sua versão dos fatos. Segundo o comandante, ele havia sido a vítima em uma suposta tentativa do agressão do ex-camisa 10.
- O comportamento de Gómez e suas atitudes, dentro e fora de campo, se tornaram inaceitáveis para todos. A agressão física foi dele, não minha, mas a verdadeira razão para ter saído de Bérgamo foi por ter desrespeitado os donos do clube. E espero que ele possa ser falado por suas exibições, como era na Atalanta.
Após deixar o clube italiano, o veterano de 33 anos assinou um contrato com o Sevilla até 2024. Na última temporada da La Liga, o atleta participou de 18 partidas, anotou três gols e contribuiu com uma assistência, sendo que iniciou diversos jogos no banco de reservas.

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