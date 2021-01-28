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Papu Gómez é apresentado pelo Sevilla: ‘É um grande clube’

Atacante revelou que a parte econômica não pesou na decisão...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 16:54
Crédito: Divulgação / Sevilla
O atacante Papu Gómez foi oficialmente apresentado pelo Sevilla, da Espanha. A transferência do time de Bergamo para o time de Sevilha girou em torno de 8,5 milhões de euros, o que representa aproximadamente R$ 56,9 milhões na cotação atual. O ex-campeão do Atalanta comemorou a negociação e falou sobre a nova vida na Espanha.+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol- Foi tudo um pouco surpreendente, para mim é uma novidade. Mudamos completamente em outro país, mas estou muito feliz e entusiasmado. O Sevilla é um grande clube. Estou motivado pelas palavras do presidente. O estádio me impressionou, é tão bonito quanto o museu da história que este clube tem.
- Não sei se é o destino, mas conversei com muitos caras que jogaram aqui e outros que moravam na cidade. Eles falaram muito bem do Sevilla como clube e como cidade. Perguntaram muito em qual clube da Espanha eu gostaria de jogar e isso veio naturalmente para mim.O novo camisa 24 do Sevilla afirmou que existem semelhanças entre o ex-time e o atual. Além disso, revelou que a parte econômica não pesou na decisão de escolher um novo time.
- Um pouco sim, obviamente o Sevilla entra na Champions League com muita frequência, ganhou muitos títulos europeus e tem se saído muito bem nos últimos anos.
- Sinceramente, nunca me interessei pela parte econômica. Tive propostas de sair da Atalanta para os times árabes, mas sempre tentei encontrar aquele futebol que me deixasse feliz. Eu queria continuar jogando em alto nível estando na seleção nacional. Quando surgiu a oportunidade de vir para cá, não pensei nissoGómez lembrou a passagem de Maradona pelo Sevilla e destacou que quer contribuir com as pretensões do clube espanhol.
- Muitos passaram aqui, cada um deixou uma marca e espero que seja a minha vez de contribuir. Maradona jogou aqui e os argentinos estão orgulhosos de poder usar uma camisa que Diego também usou.

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