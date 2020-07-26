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futebol

Papo com Beto: Bruno Fernandes faz a alegria do United e do Sporting

Meia português, garçom e artilheiro que quase não perde pênalti, põe United na Champions e segue enchendo os cofres de seus ex-clube. Entenda tudo...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 19:16

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 19:16

Crédito: Bruno Fernandes chegou em janeiro e mudou para muito melhor a cara do Manchester United (L.PARNABY / AFP
O português Bruno Fernandes tem 25 anos. Se profissionalizou no futebol Italiano (com boa passagem pela Sampdoria, veja o vídeo abaixo), mas foi após a sua chegada no Sporting, a partir de 2017, que ele explodiu. Hoje, brilha intensamente no Manchester United.
Trata-se de um dos jogadores que mais se valorizam na Europa. Depois de tornar-se o apoiador que mais gols marcou numa temporada europeia na história, em 2018/19 - quando marcou 33 gols pelo Sporting de Lisboa (superou o brasileiro Alex, que tinha feito 28 em 2010/11 pelo Fenerbahçe) – Bruno seguiu em altíssimo nível em 2019/20. Contando o período entre julho e dezembro no Sporting e desde janeiro no Manchester United, ele alcançou a marca de 25 gols e 22 assistências.​ Mais do que isso, quando ele chegou ao United, o time penava para se manter entre o sétimo e quinto lugares. Com ele, em 20 jogos, o time pulou para o terceiro lugar, conquistado após vencer o Leicester, fora de casa, por 1 a 0, gols de ... Bruno Fernandes, de pênalti. Não por acaso, o meia foi considerado o melhor jogador do mês na Premier League em duas oportunidades.
Penalidade, então, é com o portuga: nas últimas com 20 cobranças que fez, acertou 19. É considerado o maior especialista em penalidades na Europa.
O sucesso encanta a torcida do United, ganha respeito de toda a Inglaterra e ainda enche mais os cofres do Sporting. O clube português vendeu o jogador por 25 milhões de euros, mas recebendo bônus por metas alcançadas. Ao conseguir ajudar o time a avançar para a Champions com o terceiro lugar na classificação, automaticamente os lisboetas recebem mais 5 milhões de euros. Caso Bruno siga fazendo sucesso, o custo final pela sua venda pode alcançar até 55 milhões de euros.
Pelo visto, a ida de Bruno Fernandes - o 10 da Seleção de Portugal - para a Inglaterra é só alegria para todas as partes envolvidas.

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