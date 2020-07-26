Papo com Beto: Bruno Fernandes faz a alegria do United e do Sporting

Crédito: Bruno Fernandes chegou em janeiro e mudou para muito melhor a cara do Manchester United (L.PARNABY / AFP

O português Bruno Fernandes tem 25 anos. Se profissionalizou no futebol Italiano (com boa passagem pela Sampdoria, veja o vídeo abaixo), mas foi após a sua chegada no Sporting, a partir de 2017, que ele explodiu. Hoje, brilha intensamente no Manchester United.

Trata-se de um dos jogadores que mais se valorizam na Europa. Depois de tornar-se o apoiador que mais gols marcou numa temporada europeia na história, em 2018/19 - quando marcou 33 gols pelo Sporting de Lisboa (superou o brasileiro Alex, que tinha feito 28 em 2010/11 pelo Fenerbahçe) – Bruno seguiu em altíssimo nível em 2019/20. Contando o período entre julho e dezembro no Sporting e desde janeiro no Manchester United, ele alcançou a marca de 25 gols e 22 assistências.​ Mais do que isso, quando ele chegou ao United, o time penava para se manter entre o sétimo e quinto lugares. Com ele, em 20 jogos, o time pulou para o terceiro lugar, conquistado após vencer o Leicester, fora de casa, por 1 a 0, gols de ... Bruno Fernandes, de pênalti. Não por acaso, o meia foi considerado o melhor jogador do mês na Premier League em duas oportunidades.

Penalidade, então, é com o portuga: nas últimas com 20 cobranças que fez, acertou 19. É considerado o maior especialista em penalidades na Europa.

O sucesso encanta a torcida do United, ganha respeito de toda a Inglaterra e ainda enche mais os cofres do Sporting. O clube português vendeu o jogador por 25 milhões de euros, mas recebendo bônus por metas alcançadas. Ao conseguir ajudar o time a avançar para a Champions com o terceiro lugar na classificação, automaticamente os lisboetas recebem mais 5 milhões de euros. Caso Bruno siga fazendo sucesso, o custo final pela sua venda pode alcançar até 55 milhões de euros.