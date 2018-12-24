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Futebol

Papai Noel não dá moral para os quatro grandes cariocas

Com lembrancinhas no lugar de presentes, Fla, Flu, Botafogo e Vasco passarão o Natal sem grandes novidades

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 01:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 01:36
Papai Noel não foi generoso com os quatro grandes do futebol carioca Crédito: Arte/ Arabson
O período natalino cria no imaginário dos torcedores a expectativa de ver os times se reforçando com verdadeiros presentes, mas ao que parece Papai Noel não será generoso com os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro.
Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo até agora pouco se movimentaram no mercado e o tão aguardado presente está com cara de lembrancinha mesmo.
No Rubro-Negro, nem mesmo os R$ 100 milhões em caixa disponibilizados para contratar para 2019 seduzem os grandes nomes a migrarem para a Gávea. O Clube até agora não anunciou ninguém e as propostas apresentadas a jogadores como Mariano, Ganso e Pablo foram recusadas ou pouco evoluem.
Quem está mais agitado um pouco é o Vasco. Mesmo com pouco poder de fogo, o Cruz-Maltino já conseguiu contratar, com destaque para o meia Bruno César, que estava no Sporting e chega com status de reforço de impacto na Colina. Um bom nome para um time que carece de criatividade. O Gigante da Colina já acertou com outros nomes de menor expressão.
Pelo lado do Flu, drama. Afundado em dívidas e vivendo crise política forte, o Tricolor pouco agiu. Viu seus principais nomes saírem, como Ayrton Lucas, Sornoza e Richard e até o momento só anunciou a vinda do técnico Fernando Diniz. Nada que empolgue.
O Botafogo caminha na mesma direção. A base foi mantida e o clube tenta através de empréstimos se reforçar. É uma saída, porém não garante peças de primeiro escalão. De nome mesmo, só o goleiro Diego Cavalieri, ex-Fluminense.
Se esse cenário não mudar nos próximos dias, as chances do desempenho da temporada atual se repetir em 2019 são grandes.
QUAL O PRESENTE IDEAL: ÍDOLOS OPINAM
Athirson, Flamengo
Tita, Vasco
Duílio Dias, Fluminense
Paulo Sérgio, Botafogo

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