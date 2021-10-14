'Papa-títulos' no Japão, Jesiel vive expectativa de conquistar bi da J-League com Kawasaki Frontale

Com seis rodadas para o término da liga, o Kawasaki Frontale está muito próximo de conquistar o bicampeonato da J-League - e o quarto de sua história. Dono da melhor campanha, o atual campeão lidera a competição com 81 pontos e soma 12 a mais do segundo colocado Yokohama Marinos.Um dos pilares da defesa da equipe japonesa, o zagueiro Jesiel vive a expectativa da conquista do título da liga. O brasileiro esteve presente em campo nos 30 dos 32 jogos disputados, com um gol marcado.
– Nosso time tem feito uma ótima competição, com apenas uma derrota na temporada, acho que o título vindo vai coroar uma grande campanha de todo grupo. Ainda restam seis jogos, e temos que lutar jogo após jogo como se fosse uma final – destacou o zagueiro Jesiel.
Caso se concretize a conquista da J-League, Jesiel pode chegar ao seu quinto título em solo japonês. Revelado pelo Atlético-MG, o zagueiro desembarcou em 2019 no Kawasaki Frontale e, desde lá, empilha os títulos da Liga Japonesa, Copa da Liga Japonesa, Copa do Imperador e Supercopa do Japão.
– A expectativa sempre foi boa desde que saí do Brasil para vir ao Japão, mas não esperava esse sucesso todo. Fico muito feliz em poder estar conquistando esses títulos e espero ganhar ainda mais e poder ficar gravado na história do clube – disse o brasileiro, que volta a campo com o Kawasaki Frontale somente no próximo dia 24, diante do Shimizu S-Pulse.