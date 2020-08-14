Paolo Guerrero vê o Inter no caminho certo

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A quinta-feira termina positiva para o torcedor do Internacional. Após vencer o Santos, o Colorado chegou aos seis pontos e divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Atlético-MG.Apesar da boa atuação diante do Peixe, o técnico Eduardo Coudet puxou o freio de mão na coletiva de imprensa e pediu tranquilidade.

‘Creio que fizemos um bom jogo. Se deu o jogo como pensado, planejado. Simplesmente temos que seguir trabalhando. São muito parelhos os times no Brasileirão. Temos que sustentar uma ideia de jogo, uma forma. E seguramente desta maneira vamos nos sentindo cada vez melhor. Mas temos que ter tranquilidade’, declarou.