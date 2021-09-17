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Paolo, do Figueirense, comemora gols em vitória pela Copa Santa Catarina: 'Muito feliz com o momento'

Um dos destaques do Nacional, de São Paulo, no Paulistão Série A3, o atacante chegou ao Figueirense por indicação do técnico Ricardo Silva para integrar o elenco Sub-23...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 11:30
Crédito: Patrick Floriani/FFC
O Figueirense estreou com vitória na Copa Santa Catarina de 2022. Na última quarta-feira, o Furacão venceu de virada o Juventus por 3 a 2, Orlando Scarpelli, pela primeira rodada da competição. Um dos destaques do jogo foi o atacante Paolo, que saiu do banco de reservas, e marcou os dois gols que botaram o Figueirense em vantagem no marcador.> Medina brilhou com backflip! Saiba mais sobre a manobra no surfe
Um dos destaques do Nacional, de São Paulo, no Campeonato Paulista da Série A3, o atacante chegou ao Figueirense por indicação do técnico Ricardo Silva para integrar o elenco Sub-23. Assim, Paolo iniciou sua trajetória no Furacão do Estreito pela equipe de Aspirantes e realizou oito jogos no Campeonato Brasileiro Sub-23.
> Veja a tabela da Série C
- Quando teve a possibilidade de vir ao Figueirense não pensei duas vezes. É um dos maiores clubes do sul do país e do Brasil. É uma grande oportunidade de mostrar meu futebol - explicou.
Paolo também falou sobre o momento que vive na carreira. O atacante do agradeceu a confiança de todos que o fizeram chegar ao Figueirense e ressaltou a importância de continuar o trabalho.
- Estou muito feliz com o momento que estou vivendo. Agradeço a todos que possibilitaram eu chegar até aqui. Agora é continuar trabalhando para conquistar coisas importantes - finalizou.

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