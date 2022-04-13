PAOK x Olympique Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

O Olympique Marseille viaja para encarar o PAOK nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo duelo de volta das quartas de final da Conference League. No jogo de ida, a equipe de Jorge Sampaoli venceu na França por 2 a 1 e tem a vantagem do empate.CONTRA A PRESSÃO- É verdade que experimentei muitos jogos com ambientes diferentes. Aparentemente, há uma atmosfera calorosa aqui, mas jogamos futebol para viver momentos como esse, para jogar em estádios como esse. Cabe a nós manter a calma, a serenidade, manter a vantagem da primeira mão - disse Mandanda, goleiro do Marseille.