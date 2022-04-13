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PAOK x Olympique Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

Equipe de Jorge Sampaoli venceu no jogo de ida e busca vaga na semifinal do torneio...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 17:07
O Olympique Marseille viaja para encarar o PAOK nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo duelo de volta das quartas de final da Conference League. No jogo de ida, a equipe de Jorge Sampaoli venceu na França por 2 a 1 e tem a vantagem do empate.CONTRA A PRESSÃO- É verdade que experimentei muitos jogos com ambientes diferentes. Aparentemente, há uma atmosfera calorosa aqui, mas jogamos futebol para viver momentos como esse, para jogar em estádios como esse. Cabe a nós manter a calma, a serenidade, manter a vantagem da primeira mão - disse Mandanda, goleiro do Marseille.
> Veja os confrontos da Conference League
DESFALQUE IMPORTANTENo confronto de ida, Gerson foi responsável por abrir o placar do confronto diante do PAOK, mas o meia foi expulso nos acréscimos da segunda etapa e não irá jogar na Grécia. Com isso, Payet deverá assumir a responsabilidade e será o grande destaque do time de Jorge Sampaoli.
FICHA TÉCNICA:PAOK x Olympique Marseille
Data e horário: 14/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Toumba, em Salonica (GRE)Onde assistir: ESPN 2 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PAOK (Técnico: Razvan Lucescu)Paschalakis; Lyratzis, Ingason, Crespo e Vierinha; Kurtic e Tsiggaras; Zivkovic, El Kaddouri e Douglas Augusto; Akpom
Desfalques: Nenhum
OLYMPIQUE MARSEILLE (Técnico: Jorge Sampaoli)Mandanda; Lirola, Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Guendouzi, Gueye; Under e Payet; Milik e Bakambu
Desfalques: Gerson, Boubacar Kamara e Bamba Dieng (suspensos)
Crédito: OlympiqueMarseillebuscavaganasemifinaldaConferenceLeague(Foto:ChristopheSIMON/AFP

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