PAOK, de Douglas Augusto, vence Olympiakos e conquista a Copa da Grécia

Crédito: Divulgação / PAOK

Com o Douglas Augusto, ex-Fluminense e Corinthians, entre seus titulares, o PAOK derrotou o Olympiakos, hoje, por 2 a 1, e e conquistou o título da Copa da Grécia da temporada 2020/21. O PAOK saiu na frente na decisão, que foi disputada em jogo único, através do atacante Vieirinha, após cobrança de pênalti. O Olympiakos chegou ao empate aos 5 minutos da etapa final, com M'Vila, mas o atacante Krmencik, no último minuto de jogo, fez o gol do título da PAOK.

Veja a tabela do Italiano- Com o término do Campeonato Grego estávamos totalmente focados na conquista da Copa da Grécia e foi muito gratificante ver todo esforço que fizemos ao longo da temporada ter valido a pena. Esse título tem um sabor mais do que especial para mim por ter sido o meu primeiro pelo clube e também no futebol europeu - falou o jogador.