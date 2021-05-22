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futebol

PAOK, de Douglas Augusto, vence Olympiakos e conquista a Copa da Grécia

Peça-chave da equipe do técnico Pablo Garcia, volante, ex-Fluminense e Corinthians, conquista seu primeiro título pelo clube grego
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Publicado em 22 de Maio de 2021 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 18:24
Crédito: Divulgação / PAOK
Com o Douglas Augusto, ex-Fluminense e Corinthians, entre seus titulares, o PAOK derrotou o Olympiakos, hoje, por 2 a 1, e e conquistou o título da Copa da Grécia da temporada 2020/21. O PAOK saiu na frente na decisão, que foi disputada em jogo único, através do atacante Vieirinha, após cobrança de pênalti. O Olympiakos chegou ao empate aos 5 minutos da etapa final, com M'Vila, mas o atacante Krmencik, no último minuto de jogo, fez o gol do título da PAOK.
Veja a tabela do Italiano- Com o término do Campeonato Grego estávamos totalmente focados na conquista da Copa da Grécia e foi muito gratificante ver todo esforço que fizemos ao longo da temporada ter valido a pena. Esse título tem um sabor mais do que especial para mim por ter sido o meu primeiro pelo clube e também no futebol europeu - falou o jogador.
Contratado pelo PAOK em julho de 2019 junto ao Corinthians, Douglas, que tem 24 anos, falou sobre a emoção de conquistar seu primeiro título na Grécia. Titular absoluto da equipe do técnico Pablo Garcia, o brasileiro já disputou 52 jogos pelo PAOK, com três gols marcados.​- Graças a Deus e com muito trabalho, tenho conseguido alcançar todas as metas que tracei desde a minha chegada ao PAOK. Vou trabalhar ainda mais para viver outros momentos de alegria como esse no futuro - disse Douglas.

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