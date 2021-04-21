PAOK, de Douglas Augusto, vence Aris e assume vice-liderança do Campeonato Grego

O Campeonato Grego da temporada 2020/21 já tem o Olympiakos como campeão, mas a briga pelas vagas na próxima Liga dos Campeões e Liga Europa segue a todo vapor. O PAOK, do volante Douglas Augusto, ex-Fluminense e Corinthians, derrotou o Aris Salônica, hoje, fora de casa, por 1 a 0, gol do meia Schwab, e assumiu a segunda colocação na tabela de classificação, posição que garante vaga na fase qualificatória da próxima Liga dos Campeões da Europa. Restando cinco rodadas para acabar os playoffs finais do Campeonato Grego, o PAOK tem os mesmos 57 pontos do Aris, mas leva vantagem nos critérios de desempate.Titular e peça-chave do esquema do técnico Pablo Garcia, Douglas falou sobre o bom momento da equipe que, além de estar perto da vaga na Liga dos Campeões também tem a possibilidade de chegar à decisão da Copa da Grécia no próximo dia 27, quando disputará o segundo jogo da semifinal do torneio contra o AEK, tendo a vantagem de ter vencido a partida de ida, fora de casa, por 1 a 0.