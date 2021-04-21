PAOK, de Douglas Augusto, vence Aris e assume vice-liderança do Campeonato Grego

O Campeonato Grego da temporada 2020/21 já tem o Olympiakos como campeão, mas a briga pelas vagas na próxima Liga dos Campeões e Liga Europa segue a todo vapor. O PAOK, do volante Douglas Augusto, ex-Fluminense e Corinthians, derrotou o Aris Salônica, hoje, fora de casa, por 1 a 0, gol do meia Schwab, e assumiu a segunda colocação na tabela de classificação, posição que garante vaga na fase qualificatória da próxima Liga dos Campeões da Europa. Restando cinco rodadas para acabar os playoffs finais do Campeonato Grego, o PAOK tem os mesmos 57 pontos do Aris, mas leva vantagem nos critérios de desempate.Titular e peça-chave do esquema do técnico Pablo Garcia, Douglas falou sobre o bom momento da equipe que, além de estar perto da vaga na Liga dos Campeões também tem a possibilidade de chegar à decisão da Copa da Grécia no próximo dia 27, quando disputará o segundo jogo da semifinal do torneio contra o AEK, tendo a vantagem de ter vencido a partida de ida, fora de casa, por 1 a 0.
- Nossa equipe vem em uma crescente muito grande e felizmente conseguimos ter mais uma atuação segura nessa partida de hoje, que foi como uma final para nós pela importância na luta pela vaga na próxima Liga dos Campeões. Também temos uma grande chance de chegar até a final da Copa da Grécia, então precisamos nos manter focados para atingir essas duas metas, o que daria um saldo muito positivo para nossa temporada. Fico feliz em estar podendo contribuir para esse bom momento do PAOK e espero seguir dessa maneira, já que todos os jogos teremos daqui para frente serão tão ou mais decisivos que o de hoje - disse Douglas.
Contratado em julho de 2019 junto ao Corinthians, Douglas tem 45 jogos disputados até aqui pelo PAOK, com 3 gols e 3 assistências computadas.