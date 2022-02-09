PAOK, de Douglas Augusto, consegue virada heroica e se classifica para semifinal da Copa da Grécia

Em um jogo emocionante decidido nos acréscimos, o PAOK, do volante brasileiro Douglas Augusto, derrotou o AEK, na casa do adversário, por 2 a 1, e se classificou para as semifinais da Copa da Grécia. O AEK marcar seu gol já aos 37 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, o meia Kurtic pegou uma sobra de bola na entrada da área, clareou a jogada e acertou um lindo chute no ângulo, igualando o marcador. Nos minutos finais foi a vez de Mitrita fazer boa jogada individual e chutar forte para decretar a vitória do PAOK.- Hoje foi um jogo daqueles que só o futebol é capaz de proporcionar e graças a Deus acabamos levando a melhor e conquistando a vaga para semifinal. A partida foi muito brigada e não posso negar que o pior passou pela nossa cabeça quando tomamos o gol. Porém, tivemos o mérito de não desistir mesmo quando tudo parecia perdido e acabamos premiados com a vitória. A festa dentro de campo e no vestiário foi enorme. É um jogo que realmente vai ficar marcado nas nossas memórias e um dos mais emocionantes que tive a oportunidade de participar - disse Douglas Augusto.
O adversário do PAOK, atual vencedor da Copa da Grécia, na semifinal será o atual campeão grego, Olympiakos. A equipe de Douglas Augusto voltará a jogar no domingo, quando receberá o Atromitos, pela liga nacional.