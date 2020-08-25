PAOK, da Grécia, vence o Besiktas na fase prévia da Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões da temporada 2019/20 mal terminou e a edição 2020/21 já está a todo vapor na Europa. Nesta terça-feira, dois clubes avançaram para a terceira fase classificatória do torneio. Na Grécia, o PAOK venceu o Besiktas por 3 a 1. Na Albânia, o Estrela Vermelha venceu o Tirana por 1 a 0.O time grego precisou de apenas 30 minutos para definir o resultado no Estádio Toumba. Com sete minutos, o atacante Tzolis abriu o placar para os donos da casa. O camisa 11, aos 24 minutos, ampliou o marcador. Aos 30, Tzolis assistiu ao meia Pelkas, que fez o terceiro. O Besiktas diminuiu ainda no primeiro tempo, com Larin.