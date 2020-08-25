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futebol

PAOK, da Grécia, vence o Besiktas na fase prévia da Liga dos Campeões

Time grego precisou de apenas 30 minutos para fazer o resultado e garantir vaga na próxima fase. Na Albânia, Estrela Vermelha vence o Tirana e também avança...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 19:29
Crédito: Divulgação / Site oficial do PAOK
A Liga dos Campeões da temporada 2019/20 mal terminou e a edição 2020/21 já está a todo vapor na Europa. Nesta terça-feira, dois clubes avançaram para a terceira fase classificatória do torneio. Na Grécia, o PAOK venceu o Besiktas por 3 a 1. Na Albânia, o Estrela Vermelha venceu o Tirana por 1 a 0.O time grego precisou de apenas 30 minutos para definir o resultado no Estádio Toumba. Com sete minutos, o atacante Tzolis abriu o placar para os donos da casa. O camisa 11, aos 24 minutos, ampliou o marcador. Aos 30, Tzolis assistiu ao meia Pelkas, que fez o terceiro. O Besiktas diminuiu ainda no primeiro tempo, com Larin.
Já o Estrela Vermelha teve mais dificuldade para avançar. Após ver o Tirana assustar mais no primeiro tempo, o time da Sérvia conseguiu vitória pelo placar mínimo graças a gol do atacante Tomane, que aproveitou cobrança de escanteio de Katai na medida.
Outras 11 partidas acontecem nesta quarta-feira. Quem vencer, soma-se aos dois classificados desta terça e esperam o sorteio da Uefa, no dia 31, para conhecer o adversário na terceira fase de qualificação.

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