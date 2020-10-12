Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmieri admite que não vive que imaginou no futebol inglês

Lateral esquerdo é a terceira opção do técnico Frank Lampard no Chelsea, enquanto na seleção italiana o ala está jogando como titular. Mudança pode acontecer em janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 08:58

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 08:58

Crédito: Divulgação/Twitter
O lateral esquerdo Emerson Palmieri admitiu que sua trajetória no Chelsea não está indo como planejado. Servindo a seleção italiana pela Liga das Nações, o atleta não consegue ser titular no futebol inglês e já foi alvo de diversas sondagens no mercado de transferência. O jogador é a terceira opção de Frank Lampard no elenco.
- Quando eu cheguei aqui (na seleção), eu mudei minha cabeça. Eu me senti importante e parte do grupo. No Chelsea, as coisas não saíram como eu esperava em parte da temporada. Eu só tenho que trabalhar.Com contrato até 2022, Palmieri não deve ter vida longa nos Blues, principalmente após a contratação de Ben Chilwell para o setor esquerdo. Uma ida para a Inter de Milão, onde trabalha o técnico Antonio Conte, não está descartada ainda nesta temporada, na janela de transferências de janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados