  • Palmeiras x River Plate, Premier League e mais; Saiba onde assistir aos jogos de terça
futebol

Palmeiras x River Plate, Premier League e mais; Saiba onde assistir aos jogos de terça

A tarde, muita Premier League e Série B para acompanhar, mais tarde, o Palmeiras decide a vaga na final da Libertadores com o River Plate; Confira os horários das transmissões...
LanceNet

12 jan 2021 às 03:00

Crédito: Palmeiras chega com boa vantagem para o jogo da volta da semifinal da Libertadores (Juan Ignacio RONCORONI/AFP/POOL
A terça-feira reserva muito futebol de alta qualidade para os fãs da bola redonda. A programação começa com a bola rolando na Premier League às 15h (de Brasília) na partida entre Sheffield United e Newcastle. A Copa da Alemanha também terá um jogo nesta terça, entre Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt, às 16h45.
Às 17h15, dois jogos imperdíveis na Inglaterra, Burnley x Manchester United, em jogo envolvendo a briga pela liderança da liga, e Wolverhampton contra o Everton.O futebol nacional começa as 19h15 com quatro jogos simultâneos da Série B. Mais tarde, acontece o clássico catarinense entre Chapecoense e Figueirense, às 21h30. Também nesse horário, o grande jogo do dia com o Palmeiras recebendo o River Plate pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2020/21.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:​INGLÊSSheffield United x Newcastle - 15hTransmissão: ESPN Brasil
Burnley x Manchester United - 17h15Transmissão: ESPN App
Wolverhampton x Everton - 17h15Transmissão: ESPN
COPA DA ALEMANHABayer Leverkusen x Frankfurt - 16h45Transmissão: ESPN 2
COPA ITÁLIAMilan x Torino - 16h45Transmissão: DAZN
COPA SUL-AMERICANACoquimbo Unido x Defensa y Justicia - 19h15Transmissão: Conmebol TV
SÉRIE BNáutico x América-MG - 19h15Transmissão: SporTV e Premiere
Botafogo SP x Sampaio Corrêa - 19h15Transmissão: Premiere
Brasil de Pelotas x Juventude - 19h15Transmissão: Premiere
Paraná x CSA- 19h15Transmissão: Premiere
Chapecoense x Figueirense - 21h30Transmissão: SporTV e Premiere
LIBERTADORESPalmeiras x River Plate - 21h30Transmissão: SBT e Conmebol TV

