Palmeiras x Libertad, Premier League, La Liga e muito mais... Veja onde assistir aos jogos desta terça

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Está terça-feira (14) será um ótimo dia para os amantes de bom futebol, pois desde o período da tarde até o fim da noite, terão jogos rolando para que o torcedor possa desfrutar. Às 14h30 (de Brasília), o Frankfurt recebe o Borussia Monchengladbach pela Bundeliga. Mais tarde, às 15h, o Wolverhampton enfrenta o Chelsea, em rodada da Premier League, com os dois times buscando se aproximarem dos líderes e com transmissão da ESPN Brasil.

Werder Bremen e Borussia Dortmund se enfrentam às 16h30 pelo Campeonato Alemão, com o time de Dortmund buscando recuperação após a saída do técnico, Lucien Favre, do comando.

Às 17h, o Manchester City recebe o West Brom pela 12ª rodada da Premier League e outro time do Big Six que ainda tenta se aproximar dos primeiros colocados, após início de campeonato abaixo, com transmissão do Fox Sports. Na ESPN Brasil, às 18h, estará passando o clássico espanhol entre Real Madrid e Athletic Bilbao, jogo que promete devido a força dos dois elencos e a expectativa de ver os brasileiros do time de Madrid em campo. A noite, o Palmeiras recebe o Libertad, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, às 21h30.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

14h30 - Frankfurt x Borussia MonchengladbachBundesliga​Transmissão: One Football App

15h - Wolverhampton x ChelseaPremier League​Transmissão: ESPN Brasil

16h - Oeste x CuiabáSérie B​Transmissão: Premiere

16h30 - Stuttgart x Union BerlinBundesliga​Transmissão: One Football App

16h30 - Hertha Berlin x Mainz 05Bundelisga​Transmissão: One Football App

16h30 - Werder Bremen x Borussia DortmundBundesliga​Transmissão: One Football App

16h45 - Benevento x LazioSérie A TIM​Transmissão: EI Plus e RAI

18h - Real Madrid x Athletic BilbaoLa Liga​Transmissão: ESPN Brasil

19h15 - Sampaio Corrêa x AvaíSérie B​Transmissão: SporTV e Premiere

21h30 - Vitória x JuventudeSérie B​Transmissão: SporTV e Premiere

21h30 - Cruzeiro x CSASérie B​Transmissão: Premiere