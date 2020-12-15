Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras x Libertad, Premier League, La Liga e muito mais... Veja onde assistir aos jogos desta terça
futebol

Palmeiras x Libertad, Premier League, La Liga e muito mais... Veja onde assistir aos jogos desta terça

A terça-feira de futebol está cheia de bons jogos para assistir, desde clássico na La Liga, confronto pela Bundesliga, duelo na Premier League e decisão na Libertadores; confira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 03:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 03:00

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
Está terça-feira (14) será um ótimo dia para os amantes de bom futebol, pois desde o período da tarde até o fim da noite, terão jogos rolando para que o torcedor possa desfrutar. Às 14h30 (de Brasília), o Frankfurt recebe o Borussia Monchengladbach pela Bundeliga. Mais tarde, às 15h, o Wolverhampton enfrenta o Chelsea, em rodada da Premier League, com os dois times buscando se aproximarem dos líderes e com transmissão da ESPN Brasil.
Werder Bremen e Borussia Dortmund se enfrentam às 16h30 pelo Campeonato Alemão, com o time de Dortmund buscando recuperação após a saída do técnico, Lucien Favre, do comando.
Às 17h, o Manchester City recebe o West Brom pela 12ª rodada da Premier League e outro time do Big Six que ainda tenta se aproximar dos primeiros colocados, após início de campeonato abaixo, com transmissão do Fox Sports. Na ESPN Brasil, às 18h, estará passando o clássico espanhol entre Real Madrid e Athletic Bilbao, jogo que promete devido a força dos dois elencos e a expectativa de ver os brasileiros do time de Madrid em campo. A noite, o Palmeiras recebe o Libertad, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, às 21h30.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h30 - Frankfurt x Borussia MonchengladbachBundesliga​Transmissão: One Football App
15h - Wolverhampton x ChelseaPremier League​Transmissão: ESPN Brasil
16h - Oeste x CuiabáSérie B​Transmissão: Premiere
16h30 - Stuttgart x Union BerlinBundesliga​Transmissão: One Football App
16h30 - Hertha Berlin x Mainz 05Bundelisga​Transmissão: One Football App
16h30 - Werder Bremen x Borussia DortmundBundesliga​Transmissão: One Football App
16h45 - Benevento x LazioSérie A TIM​Transmissão: EI Plus e RAI
18h - Real Madrid x Athletic BilbaoLa Liga​Transmissão: ESPN Brasil
19h15 - Sampaio Corrêa x AvaíSérie B​Transmissão: SporTV e Premiere
21h30 - Vitória x JuventudeSérie B​Transmissão: SporTV e Premiere
21h30 - Cruzeiro x CSASérie B​Transmissão: Premiere
21h30 - Palmeiras x LibertadCopa Libertadores​Transmissão: SBT e Fox Sports

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Nem o Bell sabe”: capixaba por trás do termo ‘chicleteiro’ revela como tudo começou
Imagem de destaque
Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória
Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados