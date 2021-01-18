Palmeiras x Corinthians, Premier League e mais; Saiba onde assistir aos jogos de segunda

A segunda-feira de futebol promete muita rivalidade em campo no Allianz Parque com o confronto entre Palmeiras e Corinthians, às 19h, em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão e que promete pegar fogo, com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela e acima de tudo, vencer um rival direto.No futebol europeu, às 16h45, o Milan visita o Cagliari para manter a liderança do Campeonato Italiano. Mais tarde, a bola rola às 17h para Arsenal x Newcastle, pela rodada da Premier League. Para encerrar o dia, o Flamengo busca recuperação no campeonato e enfrenta o Goiás, em jogo importante para as duas equipes subirem na tabela de classificação.