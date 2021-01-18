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Palmeiras x Corinthians, Premier League e mais; Saiba onde assistir aos jogos de segunda

Derby paulista marca a segunda-feira em jogo com muita rivalidade e ambos os times em boa fase; A bola também rola na Europa para os ingleses e italianos...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 03:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 03:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A segunda-feira de futebol promete muita rivalidade em campo no Allianz Parque com o confronto entre Palmeiras e Corinthians, às 19h, em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão e que promete pegar fogo, com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela e acima de tudo, vencer um rival direto.No futebol europeu, às 16h45, o Milan visita o Cagliari para manter a liderança do Campeonato Italiano. Mais tarde, a bola rola às 17h para Arsenal x Newcastle, pela rodada da Premier League. Para encerrar o dia, o Flamengo busca recuperação no campeonato e enfrenta o Goiás, em jogo importante para as duas equipes subirem na tabela de classificação.
>Confira a tabela da La Liga e quem tem chance de ser campeãoConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
2ª DIVISÃO ALEMÃHamburgo x Osnarbrück - 16h30Transmissão: One Football App
ITALIANOCagliari x Milan - 16h45Transmissão: SporTV
INGLÊSArsenal x Newcastle - 17hTransmissão: Fox SportsBRASILEIRÃOPalmeiras x Corinthians - 19hTransmissão: Premiere
Goiás x Flamengo - 20hTransmissão: SporTV e Premiere

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