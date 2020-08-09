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Futebol

Palmeiras volta a se impor em finais contra o rival e aumenta diferença em confrontos diretos por títulos

Verdão não vencia o Corinthians em decisões desde a conquista do Campeonato Brasileiro de 1994. Neste período, havia perdido em três oportunidades para o adversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2020 às 08:00

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 08:00

Jogadores do Palmeiras comemoram vitória Crédito: Twitter/Palmeiras
O título do Palmeiras para cima do Corinthians neste sábado (8) recolocou ordem em uma diferença histórica que havia diminuído nos últimos tempos e fez o Alviverde chegar a oito conquistas diretas contra três do rival.
A conta chegou a ficar sete a zero quando o mesmo Vanderlei Luxemburgo levantou o Campeonato Brasileiro de 1994, mas nas outras três finais seguintes o Timão levou a melhor, nas finais de 1995, 1999 e 2018, todas pelo Paulistão.
Do outro lado, o Palmeiras soma a quinta conquista estadual (1936, 1938, 1974, 1993 e 2020), além do Rio-SP (1993) e o Brasileirão (1994). Dos oito títulos, Luxemburgo é responsável por metade deles: dois paulistas, o Rio-SP e o torneio nacional.
Contando torneios menores e outras taças o Alviverde tem 23 vitórias contra nove do rival.

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