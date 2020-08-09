Palmeiras volta a se impor em finais contra o rival e aumenta diferença em confrontos diretos por títulos

Jogadores do Palmeiras comemoram vitória Crédito: Twitter/Palmeiras

O título do Palmeiras para cima do Corinthians neste sábado (8) recolocou ordem em uma diferença histórica que havia diminuído nos últimos tempos e fez o Alviverde chegar a oito conquistas diretas contra três do rival.

A conta chegou a ficar sete a zero quando o mesmo Vanderlei Luxemburgo levantou o Campeonato Brasileiro de 1994, mas nas outras três finais seguintes o Timão levou a melhor, nas finais de 1995, 1999 e 2018, todas pelo Paulistão.

Do outro lado, o Palmeiras soma a quinta conquista estadual (1936, 1938, 1974, 1993 e 2020), além do Rio-SP (1993) e o Brasileirão (1994). Dos oito títulos, Luxemburgo é responsável por metade deles: dois paulistas, o Rio-SP e o torneio nacional.