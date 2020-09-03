Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Críticas

Palmeiras se preocupa com desempenho ruim, mas tenta blindar Luxemburgo

O técnico do time tem sido o principal alvo de críticas nas redes sociais sobre o seu desempenho, com direito a hashtags pedindo sua saída

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 17:07
Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeira, durante treino na semana
Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeira, durante treino na semana Crédito: Cesar Greco / Ag. Palmeiras
Diretoria e comissão técnica do Palmeiras discutem e buscam alternativas para fazer a equipe melhorar o rendimento apresentado até agora no Campeonato Brasileiro.
Com quatro empates em seis jogos e atuações fracas, há o consenso de que o desempenho não é bom, mas isso não faz com que a demissão de Vanderlei Luxemburgo seja discutida neste momento.
O técnico tem sido o principal alvo de críticas nas redes sociais, com direito a hashtags pedindo sua saída. A avaliação interna, porém, é de que a responsabilidade precisa ser dividida, sem deixar que tudo caia nos ombros de Luxemburgo.
No início do Brasileiro, inclusive, a análise era de que os jogadores tinham mais influência na falta de desempenho do que o comandante.
Depois de um mês com jogos em seguida, o Palmeiras teve semana cheia para trabalhar após sua melhor atuação na competição, contra o Santos. O desempenho na sequência, contra Bahia e Internacional, não foi bom.
Ainda que isso seja visto como algo negativo no trabalho de Luxemburgo, pessoas no departamento de futebol lembram que na semana pós-clássico teve de ocorrer um trabalho de recuperação física que diminuiu o tempo de atividades no campo.
O cenário fora dos padrões depois de quatro meses sem jogos é outro atenuante no clube, que ainda cita a conquista do título paulista há menos de um mês, sobre o arquirrival Corinthians.
A cúpula do comando do futebol trabalha para blindar a Academia de Futebol de críticas consideradas exageradas. Com jogos sem público por conta da pandemia do coronavírus, as reações nas redes sociais têm sido o maior termômetro da torcida e aumentam a cada jogo.
Nesta quinta-feira (3), dia seguinte ao empate com o Inter, os muros do Allianz Parque foram pichados, com críticas ao presidente Maurício Galiotte e jogadores como Gustavo Scarpa, Bruno Henrique, Diogo Barbosa e Lucas Lima. Luxemburgo foi poupado no ato.
O time alviverde terá dois jogos contra paulistas nas próximas rodadas do Brasileiro: no domingo (6), visitará o Red Bull Bragantino e, na quinta (10), vai enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, como foi rebatizado o Itaquerão.

Veja Também

Aniversariante do dia, Veron renova contrato com Palmeiras até 2025

Premier League encerra contrato de US$ 700 milhões com a China

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados