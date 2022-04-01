Palmeiras nunca reverteu desvantagem de dois gols de primeiro jogo em mata-matas no Paulistão

No primeiro jogo, disputado em 24 de agosto, 95.759 pessoas viram Cristóvão marcar aos 41 minutos do primeiro tempo o único gol da partida no Morumbi, que sacramentou a vitória do Timão por 1 a 0, em partida que teve arbitragem extremamente contestada de Ulysses Tavares de Souza por parte do Alviverde.O duelo de volta aconteceu no dia 27 daquele mesmo mês. E foi um sufoco para o Verdão, diante de 92.982 pessoas no mesmo Morumbi. O gol redentor saiu apenas aos 42 minutos do segundo tempo, com Mirandinha. Na prorrogação (prevista em regulamento), no entanto, o Alviverde não tomou conhecimento do rival e fez mais dois gols, com o mesmo Mirandinha e um tento histórico olímpico de Éder, selando a vitória por 3 a 0. O clube iria para a final, onde acabaria surpreendido pela Inter de Limeira e seguiria em seu tenebroso jejum de títulos nos anos 1980.O Verdão só teria que reverter uma vantagem negativa de jogo eliminatória de ida em Paulistão de novo em 1993. Mais uma vez o adversário da vez era o rival alvinegro. Em jogo estava o fim ou não dos sofridos 16 anos de fila do clube. 93.736 pessoas foram ao Morumbi naquele 6 de junho e viram uma zebra. Viola marcou aos 12 minutos do primeiro tempo, definiu a vitória por 1 a 0 do Timão sobre o forte time montado pela parceira Parmalat e ainda saiu comemorando imitando um porco à beira do gramado, despertando a fúria da torcida alviverde.A volta foi no dia 12. Um dia inesquecível para todos os palmeirenses.104.401 pessoas viram a goleada por 4 a 0 que selou o título palmeirense. Desnecessário explicar mais alguma coisa.Coube ao São Paulo, justamente o adversário da final deste ano, acabar com a fase do Verdão de reverter desvantagens. No Paulistão de 1998, em 19 de abril, as 55.184 pessoas no Morumbi até viram Roque Júnior abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Mas Denílson, aos 13, e Dodô, aos 47 da etapa final, definiram, a virada tricolor na primeira partida da semifinal.O duelo de volta daquela semifinal ocorreu no dia 25 daquele mês. E a encomenda saiu ainda mais cara ao Verdão. Derrota por 3 a 1 para o público de 75 mil anunciado e eliminação para o rival.No Estadual de 1999, aquele Palmeiras campeão da Copa Libertadores pela primeira vez precisou correr atrás de duas adversidades de placar do primeiro jogo. Na semifinal, perdeu para o Santos na ida por 2 a 1. Na volta, de novo no Morumbi, até saiu atrás do marcador, mas conseguiu virar o placar em dez minutos e selar sua classificação para a final diante do Corinthians, utilizando a vantagem de jogar por dois resultados iguais por ter campanha melhor.