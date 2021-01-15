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futebol

Palmeiras e Grêmio, clássicos em Itália e Portugal e mais...saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

Além do duelo entre Verdão e Imortal, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos importante na Série B do Brasil e clássicos pela Europa movimentam o mundo da bola
...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 03:00
Crédito: Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Allianz Parque (Cesar Greco/Palmeiras
Nesta sexta-feira (14), a bola rola para importantes confrontos no Brasil e Europa. No Allianz Parque, às 21h30, Palmeiras e Grêmio se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo que pode mudar o rumo dessas equipes no campeonato.
Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
No continente europeu, Lazio e Roma fazem o clássico da capital italiana às 16h45, e o Porto recebe o Benfica de Jorge Jesus, às 18h. Ainda, o Bayer Leverkusen visita o Union Berlin e o Montpellier recebe o Monaco.
VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
15h30 - Sporting x Rio AveCampeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports
16h30 - Union Berlin x Bayer LeverkusenCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
16h45 - Lazio x RomaCampeonato ItalianoOnde assistir: Bandsports e EI Plus
17h - Montpellier x MonacoCampeonato FrancêsOnde assistir: One Football App
18h - Porto x BenficaCampeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports
17h30 - Figueirense x Brasil-RSCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Premiere
19h15 - Sampaio Corrêa x ParanáCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere
21h30 - América Mineiro x Botafogo-SPCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere
21h30 - Palmeiras x GrêmioCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere

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