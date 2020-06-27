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Negociação

Palmeiras e Dudu aguardam proposta milionária na mesa para selar venda

Com a retomada das competições após a pausa por causa da pandemia do coronavírus, o mercado da bola deve se aquecer e a negociação deve seguir nos próximos dias

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 18:06
Dudu marcou o décimo gol na temporada e é o vice-artilheiro do Palmeiras no ano
Dudu é considerado um dos jogadores mais valorizados do Palmeiras Crédito: Cesar Greco
O Al-Duhail, do Qatar, deve encaminhar ao Palmeiras uma proposta milionária para contratar Dudu. Segundo apurou o UOL Esporte, o clube do Oriente Médio vai oferecer cerca de 14 milhões de euros (R$ 86 milhões), mais 1 milhão de euros de bônus por metas alcançadas - totalizando aproximadamente 15 milhões de euros. Um dos jogadores mais valorizados do elenco, o atacante está propenso a aceitar a transferência.
Com a retomada das competições após a pausa por causa da pandemia do coronavírus, o mercado da bola deve se aquecer e a negociação deve seguir nos próximos dias. Como publicou a reportagem, o clube do Oriente Médio já havia demonstrado interesse e sondado a situação do jogador nas últimas semanas.
Considerado um dos principais atletas do Alviverde, Dudu costuma ser alvo de propostas de equipes do exterior quando as janelas de transferência estão abertas. O atacante esteve nos noticiários nos últimos por ser acusado pela esposa Mallu Ohana de agressão. A polêmica, porém, não preocupa o estafe do jogador.
Segundo pessoas próximas ao jogador, ele sente que a sua relação com o Palmeiras e a sua valorização no mercado da bola não serão afetadas pela polêmica. O vídeo apresentado para a polícia, e que o UOL Esporte teve acesso, serviria como prova de sua inocência.
De acordo com Mallu, a agressão aconteceu na noite de segunda-feira (22), na garagem do prédio. Ela diz que a discussão durou 1h30 e que apenas se defendeu do marido.

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