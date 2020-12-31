Palmeiras bate o América-MG e vai pegar o Grêmio na final da Copa do Brasil

Luiz Adriano marcou o gol que abriu o caminho para o triunfo alviverde Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em partida válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil 2020/21, o Palmeiras venceu o América-MG por 2 a 0, no Independência, na noite desta quarta-feira (30). Com o resultado, Alviverde está classificado para a grande final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Grêmio nos dias 3 e 10 de fevereiro.

O JOGO

América-MG e Palmeiras fizeram uma primeira etapa longe de uma semifinal de Copa do Brasil, com as duas equipes com medo de arriscar algo diferente e a bola ficando presa no meio-campo, com toques de lado dos meias, que não tinham opções para tocar no ataque e com faltas, que deixaram a partida lenta e com pouco tempo de bola rolando.

O Palmeiras tentou impor a superioridade e mostrar a força do seu elenco, porém Luiz Adriano pouco participou do jogo e os zagueiros e volantes palmeirenses foram quem mais tocaram na bola. A chance mais perigosa de gol foi com o goleiro, Matheus Cavichioli soltando a bola após lateral longo cobrado na área, dando uma oportunidade clara ao Palmeiras, que não conseguiu aproveitar o vacilo. De resto, faltou ousadia para ambas as equipes e que os treinadores precisavam corrigir para a etapa final.

No começo do segundo tempo, Lisca mandou o time ser mais agressivo e os jogadores começaram a arriscar mais, exigindo defesas de Weverton e oferecendo perigo ao gol alviverde. O técnico Abel Ferreira mudou o time logo aos 15 minutos do segundo tempo e alterou a forma de jogar do Palmeiras, deixando a equipe mais ofensiva e objetiva com a bola. Apesar da pressão do América seguir forte, quem abriu o placar foram os visitantes, com Luiz Adriano, que com toda a frieza que sobra ao camisa 10 alviverde, rolou para o fundo do gol, colocando o Palmeiras na frente.

O ataque do Palmeiras, que fez partida muito abaixo no primeiro tempo, foi outro na segunda etapa, com mais oportunidades e passes na vertical, envolvendo o América na boa posse de bola.