Palco da final é o único estádio onde o Manchester City não venceu nesta Champions League

Crédito: Reprodução / Twitter Manchester City

Pela primeira vez em sua história, o Manchester City disputará a final da Champions League. No próximo dia 29, o time comandado pelo catalão Pep Guardiola medirá forças contra o Chelsea, seu rival local, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, no norte de Portugal.

+ Veja a tabela da Champions LeagueA princípio marcada para acontecer em Istambul, a decisão mudou de local após decisão da Uefa. A Turquia foi colocada na “lista vermelha” de destinos turísticos pelo Reino Unido, o que impossibilitaria a presença de torcedores no Estádio Olímpico Atatürk. Em solo lusitano, mais de 12 mil pessoas acompanharão o jogo.

O Manchester City, porém, não tem boas recordações da última vez que foi à casa do Porto. Ingleses e portugueses estiveram juntos na mesma chave na fase de grupos e o duelo realizado em Portugal terminou empatado sem gols. Das 12 partidas que os Cityzens fizeram até aqui no torneio, esta foi a única que o time não venceu.

Com uma campanha espetacular, os comandados de Pep Guardiola terão a oportunidade de apagar o único capítulo não tão favorável desta trajetória que já está na história. Caso vença, o City poderá dizer que venceu em todos os estádios que atuou nesta edição da Champions League.