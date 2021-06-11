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futebol

País de Gales x Suíça: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipes se enfrentam na cidade de Baku, no Azerbaijão, pelo segundo jogo do Grupo A, o mesmo de Itália e Turquia. Duelo acontece às 10h (de Brasília) deste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 12:03

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 12:03

Crédito: FABRICE COFFRINI, GEOFF CADDICK / AFP
Pelo segundo jogo do Grupo A da Eurocopa, País de Gales e Suíça se enfrentam neste sábado, na cidade de Baku, no Azerbaijão, no Leste Europeu. Em um duelo que promete ser equilibrado, as equipes duelam no Estádio Olímpico, às 10h (de Brasília).
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaPAÍS DE GALESLiderado por Gareth Bale, o País de Gales tenta surpreender na Eurocopa e repetir o feito da última edição, quando chegou às semifinais da competição. O técnico Robert Page, que substitui Ryan Giggs, acusado de agredir uma mulher, falou sobre o sentimento de dirigir a seleção.
- Ser o treinador principal e liderar os jogadores será um grande momento para mim e um dia de muito orgulho. Tudo o que eu disser aos jogadores virá do coração. O que os torcedores querem ver é você representando seu país. Os jogadores estarão prontos, mas eles não podem estar muito entusiasmados porque eles têm que jogar com a cabeça também. Trata-se de obter o equilíbrio certo - disse Page.
SUÍÇAA Suíça chega para o torneio motivada pela boa campanha no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em dois jogos, a seleção venceu as duas partidas e largou em vantagem na briga por vaga no Mundial. Antes do jogo, o técnico Vladimir Petkovic elogiou a seleção galesa.
- O País de Gales é definitivamente uma equipe que merece respeito, uma equipe que chegou às semifinais da última vez, em 2016. Temos de dar 120%, para tentar jogar o nosso jogo sem temer o adversário. Cada partida nos dá um trampolim para a próxima, porque sempre queremos melhorar - disse Petkovic.
+ Saiba onde assistir aos jogos da primeira rodada da Eurocopa+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
FICHA TÉCNICA
Turquia x ItáliaEurocopa - Grupo A - Rodada 1
Data e horário: 12/06/2021, às 10h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Baku (AZE)Árbitro: Clément Turpin (FRA)Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)Transmissão: SporTV
PAÍS DE GALES (Técnico: Robert Page)Ward; Mepham, Rodon e Davies; Roberts, Allen, Ampadu e Williams; James, Wilson e Gareth Bale.
SUÍÇA (Técnico: Vladimir Petkovic)Sommer; Elvedi, Schär e Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Ricardo Rodríguez e Shaqiri; Embolo e Seferovic.

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