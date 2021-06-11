País de Gales x Suíça: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: FABRICE COFFRINI, GEOFF CADDICK / AFP

Pelo segundo jogo do Grupo A da Eurocopa, País de Gales e Suíça se enfrentam neste sábado, na cidade de Baku, no Azerbaijão, no Leste Europeu. Em um duelo que promete ser equilibrado, as equipes duelam no Estádio Olímpico, às 10h (de Brasília).

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaPAÍS DE GALESLiderado por Gareth Bale, o País de Gales tenta surpreender na Eurocopa e repetir o feito da última edição, quando chegou às semifinais da competição. O técnico Robert Page, que substitui Ryan Giggs, acusado de agredir uma mulher, falou sobre o sentimento de dirigir a seleção.

- Ser o treinador principal e liderar os jogadores será um grande momento para mim e um dia de muito orgulho. Tudo o que eu disser aos jogadores virá do coração. O que os torcedores querem ver é você representando seu país. Os jogadores estarão prontos, mas eles não podem estar muito entusiasmados porque eles têm que jogar com a cabeça também. Trata-se de obter o equilíbrio certo - disse Page.

SUÍÇAA Suíça chega para o torneio motivada pela boa campanha no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em dois jogos, a seleção venceu as duas partidas e largou em vantagem na briga por vaga no Mundial. Antes do jogo, o técnico Vladimir Petkovic elogiou a seleção galesa.

- O País de Gales é definitivamente uma equipe que merece respeito, uma equipe que chegou às semifinais da última vez, em 2016. Temos de dar 120%, para tentar jogar o nosso jogo sem temer o adversário. Cada partida nos dá um trampolim para a próxima, porque sempre queremos melhorar - disse Petkovic.

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FICHA TÉCNICA

Turquia x ItáliaEurocopa - Grupo A - Rodada 1

Data e horário: 12/06/2021, às 10h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Baku (AZE)Árbitro: Clément Turpin (FRA)Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)Transmissão: SporTV

PAÍS DE GALES (Técnico: Robert Page)Ward; Mepham, Rodon e Davies; Roberts, Allen, Ampadu e Williams; James, Wilson e Gareth Bale.