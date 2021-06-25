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futebol

País de Gales x Dinamarca: onde assistir e as prováveis escalações

Equipes fazem o primeiro duelo das oitavas de final para saber quem segue com o sonho do título europeu. Jogo acontece em Amsterdã, na capital holandesa, às 13h (de Brasília)...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 13:20

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 13:20

Crédito: ALBERTO LINGRIA, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / POOL
Chegou a hora da bola rolar no mata-mata da Eurocopa. Neste sábado, a fase eliminatória da competição de seleções do Velho Continente começa com o duelo entre País de Gales e Dinamarca. As equipes se enfrentam na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, na Holanda, às 13h (de Brasília).
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaPAÍS DE GALESO técnico Robert Page disse que pretende ir o mais longe possível nesta Eurocopa, elogiou o time da Dinamarca, mas afirmou que sua equipe pode oferecer perigo aos nórdicos.
- Somos todos ambiciosos e queremos ir o mais longe possível, mas não somos ingênuos ao entrar neste jogo. Vimos a Dinamarca jogar em seu jogo mais recente e ficamos impressionados com o que estão fazendo. Também sabemos que, em nossos dias, podemos oferecer a qualquer um um bom jogo - disse Page.
DINAMARCAO técnico Kasper Hjulmand afirmou que a Dinamarca chegará preparada para as oitavas de final. Após perder as duas primeiras partidas da fase de grupos, o time nórdico só conseguiu vencer na última rodada.
- Nós nos preparamos bem e nos sentimos totalmente prontos para todos os cenários. No geral, estamos bem preparados e ansiosos por isso - disse Hjulmand.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da ItáliaFICHA TÉCNICA
País de Gales x DinamarcaEurocopa - Oitavas de final
Data e horário: 26/06/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdã (HOL)Árbitro: Daniel Siebert (ALE)Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)Transmissão: SporTV
PAÍS DE GALES (Técnico: Robert Page)Ward; Roberts, Mepham, Rodon e Ben Davies; Morrell, Allen, Bale, Ramsey e James; Moore.
DINAMARCA (Técnico: Kasper Hjulmand)Schmeichel; Maehle, Vestergaard, Kjaer, Christensen e Wass; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard e Braithwaite.

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