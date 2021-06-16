País de Gales vence a Turquia e fica perto de conseguir classificação no Grupo A da Eurocopa

Vitória dos Dragões. Nesta quarta-feira, o País de Gales encarou a Turquia pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa e o time britânico venceu por 2 a 0, com gols de Aaron Ramsey e Connor Roberts, e ficou perto de conseguir vaga nas oitavas de final. O jogo foi disputado no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.
EQUILÍBRIOO primeiro tempo foi bem disputado na cidade de Baku, com chances para as duas equipes. Mais pressionada pelo resultado, a Turquia se lançou um pouco mais ao ataque e chegou até a assustar com o atacante Burak Yilmaz, que chutou bola que passou raspando ao gol de Ward.
GOLAÇONo fim do primeiro tempo, o placar foi finalmente aberto. Aos 41 minutos, Gareth Bale achou lindo passe para Ramsey por cima e o camisa 10 ficou cara a cara com o arqueiro Çakir dentro da área. Com categoria, o jogador da Juventus deslocou do turco e balançou as redes.
SEQUÊNCIATurquia e País de Gales voltam a campo no próximo domingo para a última rodada da fase de grupos do Grupo A. Os turcos encaram a Suíça, enquanto os galeses jogam contra a Itália.