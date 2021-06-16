  • País de Gales vence a Turquia e fica perto de conseguir classificação no Grupo A da Eurocopa
futebol

País de Gales vence a Turquia e fica perto de conseguir classificação no Grupo A da Eurocopa

Com gols de Ramsey e Roberts, britânicos vencem por 2 a 0 em jogo que Gareth Bale isola pênalti. Turquia fica em situação complicada e respira por aparelhos na Eurocopa...
LanceNet

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 14:55

Crédito: VALENTYN OGIRENKO / POOL / AFP
Vitória dos Dragões. Nesta quarta-feira, o País de Gales encarou a Turquia pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa e o time britânico venceu por 2 a 0, com gols de Aaron Ramsey e Connor Roberts, e ficou perto de conseguir vaga nas oitavas de final. O jogo foi disputado no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaEQULÍBRIOO primeiro tempo foi bem disputado na cidade de Baku, com chances para as duas equipes. Mais pressionada pelo resultado, a Turquia se lançou um pouco mais ao ataque e chegou até a assustar com o atacante Burak Yilmaz, que chutou bola que passou raspando ao gol de Ward.
GOLAÇONo fim do primeiro tempo, o placar foi finalmente aberto. Aos 41 minutos, Gareth Bale achou lindo passe para Ramsey por cima e o camisa 10 ficou cara a cara com o arqueiro Çakir dentro da área. Com categoria, o jogador da Juventus deslocou do turco e balançou as redes.
+ Buffon pode voltar ao Parma e CR7 tem futuro indefinido; veja medalhões que podem se transferir na Europa
SEQUÊNCIA​Turquia e País de Gales voltam a campo no próximo domingo para a última rodada da fase de grupos do Grupo A. Os turcos encaram a Suíça, enquanto os galeses jogam contra a Itália.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

