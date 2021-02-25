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Afogamento

Pai dos goleiros Alisson e Muriel morre afogado em barragem no Rio Grande do Sul

José Agostinho Becker, de 57 anos, mergulhava em uma propriedade da família no município de Lavras do Sul. Corpo foi encontrado no fim da noite por militares do Corpo de Bombeiros

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 10:02

Publicado em 

25 fev 2021 às 10:02
Futebol
José Agostinho Becker, de 57 anos, pais dos goleiros Alisson (foto) e Muriel mergulhava em uma propriedade da família no município de Lavras do Sul Crédito: Arquivo pessoal
José Agostinho Becker, de 57 anos, pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, e Muriel, do Fluminense, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (24) após desaparecer em uma barragem na região de Lavras do Sul, município a 320 km de Porto Alegre.
A informação foi confirmada com a assessoria de Alisson e com a polícia local. A Polícia Civil de Lavras do Sul disse ao portal UOL Esporte que José Becker morreu após cair na água e se afogou. A barragem está localizada dentro da propriedade da família, e não há sinal de telefonia no local.

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Ele foi encontrado por volta das 22h50 (de Brasília) por amigos e funcionários da propriedade, segundo o Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul. O desaparecimento de José Becker foi informado pela Polícia Civil de Lavras do Sul ao Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul por volta das 17h, e uma equipe foi enviada ao local para reconhecimento.
A equipe de mergulho, no entanto, iria para o local na manhã desta quinta-feira, mas foi cancelada já que o corpo foi encontrado durante a noite. Segundo a polícia, o corpo do pai dos goleiros será levado para Bagé e vai passar por uma necropsia.
Com informações do UOL Esportes

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