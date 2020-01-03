Pai de Reinier terá reunião com o Real Madrid e atacante pode sair do Fla

Reinier, atacante do Flamengo, está muito cotado no Real Madrid Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na tarde desta sexta-feira, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o meia Reinier foi um dos jovens a apresentar-se à Seleção Brasileira Sub-23, que, a partir desta data, iniciará a preparação para o Torneio Pré-Olímpico, disputado na Colômbia entre janeiro e fevereiro. Outro passo importante para a carreira do atleta será dado nos próximos dias, na reunião entre Mauro, pai do atleta, e os empresários da joia rubro-negra. Na pauta, o interesse do Real Madrid (ESP).

A informação foi inicialmente publicada no diário espanhol Marca e confirmada com pessoas ligadas ao jogador nesta tarde. Anteriormente, Jorge Jesus já havia indicado a iminência da transferência do meia para a Europa em entrevista. O "namoro" entre o clube merengue e Reinier é antigo, mas desta vez o interesse em contratar o meia - que completa 18 anos em 19 de janeiro - é vista com maior intenção de ser finalizada pelo estafe do promissor jogador brasileiro.