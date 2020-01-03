Pai de Reinier terá reunião com o Real Madrid e atacante pode sair do Fla

Na tarde desta sexta-feira, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o meia Reinier foi um dos jovens a apresentar-se à Seleção Brasileira Sub-23, que, a partir desta data, iniciará a preparação para o Torneio Pré-Olímpico, disputado na Colômbia entre janeiro e fevereiro. Outro passo importante para a carreira do atleta será dado nos próximos dias, na reunião entre Mauro, pai do atleta, e os empresários da joia rubro-negra. Na pauta, o interesse do Real Madrid (ESP).
A informação foi inicialmente publicada no diário espanhol Marca e confirmada com pessoas ligadas ao jogador nesta tarde. Anteriormente, Jorge Jesus já havia indicado a iminência da transferência do meia para a Europa em entrevista. O "namoro" entre o clube merengue e Reinier é antigo, mas desta vez o interesse em contratar o meia - que completa 18 anos em 19 de janeiro - é vista com maior intenção de ser finalizada pelo estafe do promissor jogador brasileiro.
Ainda não há proposta na mesa da direção da Gávea, e o departamento de futebol, como prática, não costuma comentar negociações de jogadores. Lançado entre os profissionais em 2019, por Jorge Jesus, Reinier disputou 15 partidas (oito como titular) no segundo semestre, marcou seis gols e participou dos títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores, além do vice do Mundial.