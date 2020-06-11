Pai de Partey fala sobre futuro do jogador do Atlético de Madrid

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Um dos jogadores que mais chama a atenção no time do Atlético de Madrid, o volante Thomas Partey pode receber propostas em breve. E o pai do jogador, Jacob Partey, falou sobre o futuro do atleta e sobre a cláusula do filho caso algum clube queira o contratar.

- O Atlético colocou uma cláusula de rescisão no contrato do meu filho, então qualquer equipe que tenha interesse nele só precisa atender a esses requisitos - disse em entrevista ao "Daily Mirror".

Segundo o jornal "Marca", da Espanha, o valor da multa é de 50 milhões de euros (R$ 277 milhões, na cotação atual).