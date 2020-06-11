Pai de Partey fala sobre futuro do jogador do Atlético de Madrid

Um dos jogadores que mais chama a atenção no time do Atlético de Madrid, o volante Thomas Partey pode receber propostas em breve. E o pai do jogador, Jacob Partey, falou sobre o futuro do atleta e sobre a cláusula do filho caso algum clube queira o contratar.
- O Atlético colocou uma cláusula de rescisão no contrato do meu filho, então qualquer equipe que tenha interesse nele só precisa atender a esses requisitos - disse em entrevista ao "Daily Mirror".
Segundo o jornal "Marca", da Espanha, o valor da multa é de 50 milhões de euros (R$ 277 milhões, na cotação atual).
A mídia do Velho Continente fala que o Paris Saint-Germain, da França, e o Arsenal, da Inglaterra, são os principais interessados no voltante do Atlético de Madrid.E MAIS:Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaLa Liga: veja as novidades preparadas para a volta do futebol na Espanha!Clubes ingleses têm interesse no zagueiro Kurt Zouma, do ChelseaApós quebrar regras do protocolo, Semedo fica sem treinar no BarçaSilvio Berlusconi sonha em levar Kaká, Ibrahimovic e Balotelli a time da segunda divisão italiana E MAIS: