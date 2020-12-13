Pai de Neymar desabafa após lesão de craque do PSG: 'Até quando?'

+ Veja a tabela da Ligue 1VEJA O TEXTO DO PAI DE NEYMAR"Pô...até quando ?Tanto se fala sobre isso, tanto lembramos esse excesso de violência!Por que não inibir no início, na primeira, porque esperar a 7ª 8ª 9ª falta ?Precisamos olhar o VAR pra poder ver que é uma expulsão ?Precisamos do VAR pra perceber uma entrada violenta dessa ?Precisa machucar alguém pra tomarmos uma atitude honesta ?Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta , pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem nem opção de defesa....Não medimos isso durante todo o jogo onde o Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e com isso vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude....Assim realmente o futebol vai perder...ATÉ QUANDO A CULPA SERÁ DA VÍTIMA ???Depender de quem controla o jogo... de quem tem a oportunidade proteger... ahhhhhhhhhfazer o que.....?Deus cuida !!!!!"