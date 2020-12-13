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futebol

Pai de Neymar desabafa após lesão de craque do PSG: 'Até quando?'

Em rede social, pai e empresário de Neymar Jr., Neymar da Silva Santos, reclama de 'rodízio de faltas' em cima do filho e diz que há 'excesso de violência' com o camisa 10 do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 20:13

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 20:13

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após Neymar Jr. sofrer dura entrada na derrota do PSG para o Lyon pelo Campeonato Francês e deixar o campo chorando na maca, o pai do craque brasileiro, Neymar da Silva Santos, se manifestou nas redes sociais. Em texto publicado no Instagram, ele questionou a violência que seu filho sofre em determinados lances.
+ Veja a tabela da Ligue 1VEJA O TEXTO DO PAI DE NEYMAR"Pô...até quando ?Tanto se fala sobre isso, tanto lembramos esse excesso de violência!Por que não inibir no início, na primeira, porque esperar a 7ª 8ª 9ª falta ?Precisamos olhar o VAR pra poder ver que é uma expulsão ?Precisamos do VAR pra perceber uma entrada violenta dessa ?Precisa machucar alguém pra tomarmos uma atitude honesta ?Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta , pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem nem opção de defesa....Não medimos isso durante todo o jogo onde o Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e com isso vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude....Assim realmente o futebol vai perder...ATÉ QUANDO A CULPA SERÁ DA VÍTIMA ???Depender de quem controla o jogo... de quem tem a oportunidade proteger... ahhhhhhhhhfazer o que.....?Deus cuida !!!!!"
No último lance do jogo, Neymar tentava armar jogada na intermediária, quando levou uma tesoura do brasileiro Thiago Mendes. O camisa 10 do PSG caiu imediatamente chorando e saiu de maca do gramado. O volante do Lyon foi expulso no lance.

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