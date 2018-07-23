Pai de Neymar dá chilique ao ser questionado sobre festa na Copa

O pai do atacante Neymar se envolveu em uma polêmica no final de semana passado ao discutir e ofender a repórter Camila Mattoso, do jornal "Folha de S. Paulo", que tentou entrevistá-lo via telefone no último sábado.

Confira o que o pai de Neymar falou na entrevista

A repórter perguntou ao pai do atacante Neymar sobre uma suposta festa que ele teria feito no mesmo hotel em que a seleção brasileira estava hospedada em Sochi, na Rússia, durante a Copa do Mundo.

A festa teria acontecido após o empate por 1 a 1 diante da Suíça, na estreia do Mundial.

Em texto publicado pelo jornalista Juca Kfouri, também da "Folha de S. Paulo", o pai do jogador ficou bastante irritado com a pergunta da repórter e respondeu com ofensas . "A festa que eu fiz foi com a sua mãe. Eu estava com a sua mãe lá. Eu fiz a festa com a sua mãe, seu pai, quem você quiser", disse.