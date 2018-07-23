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Pai de Neymar dá chilique ao ser questionado sobre festa na Copa

Neymar pai ofendeu a repórter do jornal Folha de São Paulo e disse ter feito festa com a mãe da profissional

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 19:20
O pai do atacante Neymar se envolveu em uma polêmica no final de semana passado ao discutir e ofender a repórter Camila Mattoso, do jornal "Folha de S. Paulo", que tentou entrevistá-lo via telefone no último sábado.
Confira o que o pai de Neymar falou na entrevista
A repórter perguntou ao pai do atacante Neymar sobre uma suposta festa que ele teria feito no mesmo hotel em que a seleção brasileira estava hospedada em Sochi, na Rússia, durante a Copa do Mundo.
A festa teria acontecido após o empate por 1 a 1 diante da Suíça, na estreia do Mundial.
Em texto publicado pelo jornalista Juca Kfouri, também da "Folha de S. Paulo", o pai do jogador ficou bastante irritado com a pergunta da repórter e respondeu com ofensas . "A festa que eu fiz foi com a sua mãe. Eu estava com a sua mãe lá. Eu fiz a festa com a sua mãe, seu pai, quem você quiser", disse.
Cidadã. Não te dei meu telefone, não conheço você, não sei quem é você. Você não tem o direito de ligar para mim. Agora, você está me abordando com uma pergunta dessas? Eu não fiz festa nenhuma, deu para você entender? Quero saber quem é o mentiroso e se você quer vender jornal?", completou.

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