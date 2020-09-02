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futebol

Pai de Messi e Bartomeu não chegam a acordo em primeira reunião

Jorge Messi, que também é o agente do craque da Argentina, chegou à Espanha nesta quarta-feira e se reuniu com presidente do Barcelona. Partes não chegaram a acordo...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 18:55
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Chegou ao fim a primeira reunião entre Jorge Messi, pai e agente do camisa 10 do Barcelona, e Josep Maria Bartomeu, presidente do clube catalão. E de acordo com a imprensa espanhola, as partes não chegaram a um acordo sobre a saída ou não do craque argentino do Camp Nou.Segundo o jornal "Marca", a reunião ocorreu nas instalações do Barcelona e durou menos de duas horas. O clube blaugrana se manteve firme em sua decisão e disse que não libera Messi, que tem contrato até junho de 2021.
Além de Bartomeu e Jorge Messi, Javier Bordas, diretor do Barcelona, e Rodrigo Messi, irmão e assessor do jogador, também participaram da conversa. Apesar da discordância das duas partes, não está descartada uma nova reunião nos próximos dias.
O presidente blaugrana se baseia na cláusula do contrato de Messi, que permitia a saída do jogador desde que o mesmo manifestasse o seu desejo até junho, quando estava previsto o fim da temporada. No entanto, as pessoas que cuidam da carreira do argentino entendem que, com a pandemia da Covid-19 e a extensão da temporada, a cláusula valia até o mês de agosto, quando Messi informou à direção que desejava sair.
No último domingo, os jogadores do Barcelona se apresentaram para a realização de testes para o coronavírus após as férias e na segunda-feira o clube iniciou os treinamentos para a temporada com o novo técnico Ronald Koeman. Messi não compareceu ao centro de treinamento do Barça desde então.

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