Pai de Messi e Bartomeu não chegam a acordo em primeira reunião

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Chegou ao fim a primeira reunião entre Jorge Messi, pai e agente do camisa 10 do Barcelona, e Josep Maria Bartomeu, presidente do clube catalão. E de acordo com a imprensa espanhola, as partes não chegaram a um acordo sobre a saída ou não do craque argentino do Camp Nou.Segundo o jornal "Marca", a reunião ocorreu nas instalações do Barcelona e durou menos de duas horas. O clube blaugrana se manteve firme em sua decisão e disse que não libera Messi, que tem contrato até junho de 2021.

Além de Bartomeu e Jorge Messi, Javier Bordas, diretor do Barcelona, e Rodrigo Messi, irmão e assessor do jogador, também participaram da conversa. Apesar da discordância das duas partes, não está descartada uma nova reunião nos próximos dias.

O presidente blaugrana se baseia na cláusula do contrato de Messi, que permitia a saída do jogador desde que o mesmo manifestasse o seu desejo até junho, quando estava previsto o fim da temporada. No entanto, as pessoas que cuidam da carreira do argentino entendem que, com a pandemia da Covid-19 e a extensão da temporada, a cláusula valia até o mês de agosto, quando Messi informou à direção que desejava sair.