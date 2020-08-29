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futebol

Pai de Messi diz que o jogador não comparecerá aos testes de Covid-19

Barcelona realizará exames nos atletas neste domingo.
Argentino força saída do clube catalão...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 15:19
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Mais um imbróglio entre Messi e o Barcelona. O "RAC1" informa que o argentino não comparecerá, neste domingo, aos testes de Covid-19 que o clube catalão fará no elenco.
O pai do jogador já comunicou ao clube que seu filho não comparecerá aos exames do Barça. Os testes serão feitos no domingo e, na segunda-feira, os treinamentos de pré-temporada começam.
Messi força uma saída do Barcelona. Descontente com o presidente Josep Maria Bartomeu, o argentino quer deixar o clube catalão. O principal interessado é o Manchester City, treinado por Pep Guardiola.

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