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futebol

Pai de Messi afirma que permanência do filho no Barcelona é difícil

Jorge Messi já se encontra na Catalunha para encontro com Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona. Pai e agente diz que não conversou com Pep Guardiola...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:24

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 08:24
Crédito: Manu Fernandez/AFP
Jorge Messi, pai e agente do craque do Barcelona, aterrissou na Catalunha nesta manhã para se reunir com o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu. Perguntado por um repórter sobre a permanência do argentino na equipe, o representante disse que seria difícil, mas também afirmou não ter entrado em contato com Pep Guardiola.Na reunião entre o pai do camisa 10 e o mandatário do clube, é possível que o Barcelona tente fazer uma proposta de renovação contratual até 2023, depois da Copa do Mundo do Catar. Pelo lado do argentino, a busca é por uma saída amistosa, sem desgaste para ambas as partes e sem a necessidade do caso parar nos tribunais.
Lionel Messi quer sair sem custos do clube e se apega em uma cláusula de rescisão de contrato sem pagamento de multa prevista para o fim da última temporada, mas datada até o dia 10 de junho. O camisa 10 argumenta que devido a pandemia da Covid-19 e a prorrogação da campanha, o prazo também deve ser prorrogado.
Enquanto isso, o Barcelona aguarda o pagamento de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) pelo jogador. No entanto, esse valor não será pago por mais que Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter de Milão sejam interessados, mas eles estão atentos para não se atrapalharem com a questão do Fair Play FInanceiro da Uefa.

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