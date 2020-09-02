Pai de Messi afirma que permanência do filho no Barcelona é difícil

Crédito: Manu Fernandez/AFP

Jorge Messi, pai e agente do craque do Barcelona, aterrissou na Catalunha nesta manhã para se reunir com o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu. Perguntado por um repórter sobre a permanência do argentino na equipe, o representante disse que seria difícil, mas também afirmou não ter entrado em contato com Pep Guardiola.Na reunião entre o pai do camisa 10 e o mandatário do clube, é possível que o Barcelona tente fazer uma proposta de renovação contratual até 2023, depois da Copa do Mundo do Catar. Pelo lado do argentino, a busca é por uma saída amistosa, sem desgaste para ambas as partes e sem a necessidade do caso parar nos tribunais.

Lionel Messi quer sair sem custos do clube e se apega em uma cláusula de rescisão de contrato sem pagamento de multa prevista para o fim da última temporada, mas datada até o dia 10 de junho. O camisa 10 argumenta que devido a pandemia da Covid-19 e a prorrogação da campanha, o prazo também deve ser prorrogado.