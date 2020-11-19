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Pai de Haaland garante que atacante não pensa em deixar o Borussia Dortmund no momento

Alfie revelou que seu filho está contente na Alemanha e fez diversos elogios ao clube...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 15:40

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 15:40

Crédito: AFP
Em grande fase com apenas 20 anos, Erling Haaland já desperta o interesse de gigantes da Europa. Seu pai, porém, garantiu que o atacante não pensa em deixar o Borussia Dortmund por enquanto.
- Quando se joga bem, com certeza existirão clubes interessados. Mas é tudo especulação. Assinamos um contrato longo com o Dortmund, que é uma equipe fantástica. Não se sabe o que vai acontecer no verão, mas neste momento, sair não é uma prioridade para o Haaland. Acho que ainda falta ganhar alguns títulos com o Dortmund, que é o grande objetivo dele - disse Alfie à "Sport1".Alfie Haaland também elogiou o Borussia Dortmund e revelou que seu filho está muito contente no clube.
- Acho que o Dortmund não tem de fazer mais nada. Estão tratando muito bem o Erling, ele joga toda semana e agradece com gols. Está muito feliz aqui, é tudo o que temos a dizer.

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