Pai de Haaland garante que atacante não pensa em deixar o Borussia Dortmund no momento

Em grande fase com apenas 20 anos, Erling Haaland já desperta o interesse de gigantes da Europa. Seu pai, porém, garantiu que o atacante não pensa em deixar o Borussia Dortmund por enquanto.

- Quando se joga bem, com certeza existirão clubes interessados. Mas é tudo especulação. Assinamos um contrato longo com o Dortmund, que é uma equipe fantástica. Não se sabe o que vai acontecer no verão, mas neste momento, sair não é uma prioridade para o Haaland. Acho que ainda falta ganhar alguns títulos com o Dortmund, que é o grande objetivo dele - disse Alfie à "Sport1".Alfie Haaland também elogiou o Borussia Dortmund e revelou que seu filho está muito contente no clube.